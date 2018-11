Anticonceptiepil aangeboden via Marktplaats

Je zou denken dat juist jongeren alles weten over de omgang met social media, maar dat valt behoorlijk tegen. In het kader van de Week van de Mediawijsheid die deze week is begonnen, onderzocht Kantar Public in opdracht van Mediawijzer.et de mediawijsheid van jongeren. Wat blijkt? Ruim zestig procent van de onderzochte jongeren beseft niet dat YouTubers worden betaald uit de reclame-inkomsten van hun filmpjes.

Sluikreclame op YouTube

Na WhatsApp is YouTube de populairste digitale tijdsbesteding onder jongeren tussen de 13 en 18 jaar, blijkt uit het onderzoek van Kantar Public. De YouTubers, met soms miljoenen abonnees, spelen een grote rol in het leven van de jongeren. Terwijl de jongeren denken dat ze naar een leuke vlog zitten te kijken, worden ze ongemerkt beïnvloed door de vele merken en producten die voorbijkomen in de video. „Uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat in 90 procent van de video’s van populaire YouTubers aandacht is voor merken en producten. In driekwart van de gevallen is er sprake van sluikreclame”, vertelt Mary Berkhout, programmadirecteur van stichting Mediawijzer.net