Amerikanen brengen massaal vroegtijdig hun stem uit

Miljoenen Amerikanen begeven zich massaal naar de stembus. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben velen hun stem vroegtijdig al laten horen.

Niet verloren laten gaan

Er kan met deze tussentijdse verkiezingen gestemd worden voor onder meer het Huis van Afgevaardigden, een deel van de Senaat en een deel van de gouverneurs. Waar in 2014 nog geen 37% van de Amerikanen voor deze verkiezingen hun stem uitbracht, zijn er nu al miljoenen burgers gaan stemmen.

Dat zijn nu al opvallend meer stemmers dan in 2014: sommige staten zeggen dat het wel 60 tot 400 procent meer is, dat meldt de nieuwszender MSNBC. In Tennessee verviervoudigde het aantal mensen dat vroeg hun stem uitbracht tot bijna 1,3 miljoen. In Texas kwamen al 4,7 miljoen stemmen binnen tegen 1,7 miljoen in 2014. Ook in de staten Arizona, Florida, Montana, Georgia, Indiana en Nevada steeg het aantal explosief.

De hoge opkomstpercentages duiden op een grote motivatie bij kiezers om dit jaar hun stem niet verloren te laten gaan. In Amerika kan er soms tot weken van te voren al gestemd worden, niet alleen via stembussen maar ook via de post.