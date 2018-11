Advocaat van Asia Bibi: 'Nederland, vang haar op'

De advocaat van de christelijke Pakistaanse vrouw Asia Bibi wil dat de Nederlandse regering haar en haar gezin opvangt. Dat heeft haar advocaat Saif-ul-Malook donderdagavond gezegd tijdens een speciale kerkdienst voor Bibi in Vianen. Saif-ul-Malook is zelf begin deze week al vanuit Pakistan naar Nederland uitgeweken.

Hier veilig

In 2010 kreeg Bibi de doodstraf. Ruim acht jaar lang zat ze vast in de dodencel op verdenking van het beledigen van de profeet Mohammed. Toen ze woensdagavond werd vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was, ontstonden er in Pakistan protesten en werd ze met de dood bedreigd.

Waar Bibi nu is, is niet duidelijk. Maar volgens haar advocaat Saif-ul-Malook is ze honderd procent veilig, dankzij de bescherming van het leger en de regering van Pakistan.

Toch moet Bibi volgens Saif-ul-Malook snel naar Nederland, want hier in ze veilig. Eerder bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Nederland Bibi tijdelijk opvangt.

Mensenrechtenactivist

Ook Saif-ul-Malook kan tijdelijk opvang krijgen in Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt hem die mogelijkheid binnen een speciaal programma voor verdedigers van de mensenrechten die onder druk staan.

Saif-ul-Malook had al gezegd dat hij in Nederland wil blijven, maar dat hij niet zelf asiel wil aanvragen. Met dit speciale programma kan hij drie maanden in Nederland blijven.