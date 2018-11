63 grote evenementen in Rotterdam in 2019

Rotterdam telt in 2019 63 grote evenementen. De opvallendste nieuwe naam: A Day at the Park, het dancefestival dat vorig jaar in Amsterdam voor het laatst gehouden werd.

Rotterdam Festivals presenteerde de evenementenkalender dinsdagmiddag. De 63 festivals, sportevenementen en grote events als de Wereldhavendagen zijn er niet méér dan dit jaar. Wel kreeg Rotterdam Festivals 97 verzoeken voor een groot festival binnen. 34 daarvan kregen een vriendelijk ‘nee’ als antwoord.

Pow!Wow! / Fleur Beerthuis

„We bekijken bij aanvragen of evenementen voor alle Rotterdammers aansprekend kunnen zijn”, legt directeur Johan Moerman uit. Bovendien bekijkt Rotterdam Festivals spreiding in tijd en locaties over de stad. „Weet je, je moet ergens een streep trekken. Niemand heeft moeite met twee of drie evenementen per jaar voor z’n deur. Maar elk weekend is een heel ander verhaal.”

Grote puzzel

De festivalkalender samenstellen was volgens de instantie ‘weer een grote puzzel’. Moerman: „We zijn niet voor meer festivals gegaan. Wel voor meer randactiviteiten voor een ander en nieuw publiek.” Projectleider Franc Fraaij: „De afgelopen jaren hebben we al geïnvesteerd in nieuwe titels, denk aan Reggae Rotterdam en hiphopfestival Get Loose. De titels hebben zich bewezen. Dat is mooi, dus keren ze terug.”

Reggae Rotterdam. / Wendy van Aal

Een van die titels was dit jaar ook POW!WOW!, het tot nu toe grootste internationale Street Art Festival. Die zou eenmalig zijn, maar verdiende door het grote succes toch weer een plek op de festivalkalender.

A Day at the Park

De opvallendste naam is misschien wel A Day at the Park in het Kralingsebos. Juist, dat was toch tien jaar lang een enorm succesnummer in het Amsterdamse Bos. Vorig jaar vond de organisatie het mooi geweest en dat het tijd was voor nieuwe ideeën en concepten. Na één A Day at the Park-loos jaar keert het dancefestijn dus terug.

Rotterdam Unlimited. / Joni Israeli

Ook nieuw: het Wereldhavendagen-weekend wordt een Wereldhavendagen-week. Johan Moerman: „Het hele programma in een weekend was misschien wat te overweldigend.”

Jongeren, urban & sport

Samen met vaste waarden als Motel Mozaïque, Metropolis Festival en Baroeg Open Air wordt het muziekaanbod voor jongeren in de Maasstad verder vergroot. Ook urban, sports en streetart krijgen hierin een blijvende plek. Na de succesvolle lancering van POW!WOW! Rotterdam eerder dit jaar, bouwt Rotterdam Festivals samen met Rotterdam Topsport verder aan een complete Rotterdam Street Culture Week in september volgend jaar.

Get Loose. / Bas Czerwinski

Over sport gesproken: behalve de befaamde NN Marathon Rotterdam en het ABN AMRO World Tennis Tournament zijn er nog drie grote sportevenementen op komst: het EK volleybal, het WK paardensport (springen en dressuur) en de World Cup roeien.

Grootste evenementen per maand

• Januari: Winter in Rotterdam, International Film Festival, Flamenco Biënnale.

• Februari: Art Rotterdam Week, Rotterdam Chinese New Year, ABN AMRO World Tennis Tournament.

• Maart: Arab Film Festival.

• April: NN Marathon Rotterdam, SportFilmFestival Rotterdam, Motel Mozaïque, Festivals Koningsdag.

• Mei: Circusstad Festival, Nationale Jongerenherdenking, Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Rotterdam Architectuur Maand.

• Juni: Rotterdam Architectuur Maand, Poetry International, North Sea Round Town, Metropolis Festival.

• Juli: Keti Koti Rotterdam, NN North Sea Jazz Festival, World Rowing Cup, Rotterdam Unlimited, Reggae Rotterdam.

• Augustus: Pleinbioscoop Rotterdam, FEI European Championships Jumping Dressage and Para-Dressage, Festival Magia.

• September: Wereldhavendagen, Rotterdam Street Culture Week, Djemaa el Fna Rotterdam, EK volleybal, Nationale Taptoe.

• Oktober: Architecture Film Festival Rotterdam, Left of the Dial, Jazz International Rotterdam.

• November: Sinterklaasintocht, Cameretten Festival.

• December: Winter in Rotterdam, Het Nationale Vuurwerk, Het Nationale Kindervuurwerk.