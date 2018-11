5 veilingitems waarvoor belachelijk veel betaald is

169.000 euro werd er neergeteld voor een stuk wenteltrap van de Eiffeltoren. Dat is een astronomisch bedrag, maar niet uniek als je de veilinghuizen afloopt. Tijdens zo’n veiling kom je ieder jaar wel een paar bizarre sommen voor soms net zulke bizarre items tegen.

Dure verlossing

Het zal weinigen verrassen dat kunst bovenaan staat als het gaat om het duurste geveilde item ooit. Het gaat om het schilderij Salvator Mundi (vertaald als Verlosser van de Wereld) van Leonardo da Vinci. De hamer klonk tijdens de veilig pas bij het bedrag van 382 miljoen euro. Het is niet duidelijk wie dit astronomische bedrag betaalde, maar het doek werd gedoneerd aan Louvre Abu Dhabi. Vermoed wordt Mohammed bin Salman al-Saoed – de beruchte kroonprins van Saoedi-Arabië – de koper was. Het meest opmerkelijke aan het hele verhaal is dat er getwijfeld wordt over de kwaliteit van het doek. Door een restauratie zou de klasse van Da Vinci er niet meer van af spatten. Het doek werd in de jaren ‘50 nog verkocht voor een schamele 50 euro, omdat men dacht dat het een kopie was.

Waar voor je geld

Een Double Eagle is een gouden munt met een waarde van 20 dollar. Toch ging er begin deze eeuw een munt uit 1933 voor 7,6 miljoen de deur uit. Dat is dus 380.000 keer de normale waarde. De munten werden in dat jaar namelijk teruggeroepen nog voordat ze bank verlaten hadden. Het werd omgesmolten tot goud in een poging om de Amerikaanse economie weer tot rust te brengen. Een paar muntstukken wisten hun noodlot te ontlopen. Dertien stuks om precies te zijn, waarvan er slechts één in private handen is. Het werd daardoor een van de zeldzaamste en meest waardevolle munten uit de geschiedenis.

De King of Lok-‘n’-Roll

Iedereen heeft in zijn leven wel een idool gehad, alleen er zijn gradaties in hoe gek mensen van hun voorbeeld zijn. Sommigen willen immers alles van die ene beroemdheid hebben en zijn bereid om er dik voor te betalen. Zelfs voor hun haar. Onder andere lokken van Marilyn Monroe, Napoleon en Beatles-leden zijn er in het verleden verkocht. De allerduurste is niet heel verrassend een stuk van de wereldberoemde kuif van Elvis Presley. 115.000 dollar (bijna 101.877 euro) werd er voor neergelegd. Daarvoor kan je 97 jaar lang elke week naar de kapper.

Steengoud

In de speelgoedwinkel koop je hele bouwpakketten Lego voor maar een paar tientjes. Toch kan het een flink stukje duurder. Een steentje is namelijk verkocht aan de hoogste bieder voor maar liefst 19.000 euro. Het gaat dan ook niet om de plastieken varianten die wij in de winkel aanschaffen, maar een van 25 gram gemaakt van massief goud (14 karaats). Lego maakte er ooit tien en beloonde medewerkers en zakenpartners, die 25 jaar (of langer) zich hadden ingezet voor het bedrijf. Toch zijn er al een paar geweest die het geld waardevoller vinden dan het bezit van het Lego-steentje.

Duur het stof

Er zijn mensen die niet geloven in de maanlanding. Mochten zij gelijk hebben, dan heeft de koper van het volgende item een zak lucht gekocht. De realiteit is overigens niet heel veel anders. De zak die Neil Armstrong na zijn landing op de maand gebruikt om de eerste samples van de maan in te stoppen werd namelijk geveild voor 1,57 miljoen euro. In die zak zijn nog steeds sporen van maanstof en kleine maansteentjes terug te vinden.