4000 jaar oude tablettekst blijkt consumentenklacht

Het leven van de inwoners van Mesopotamië zag er 4000 jaar geleden heel anders uit dan dat van ons. Toch hadden de mensen ook toen al een aantal eigenschappen die we ook in 2018 hebben. Een van deze eigenschappen is klagen over de kwaliteit van onze aankopen zo blijkt.

Archeologen ontcijferden de tekst in spijkerschrift op een kleitablet en dit ging niet over grote heldendaden, Godswonders of plagen van Bijbelse proporties. Nee, de auteur uit de stad Ur in het huidige Irak was ontevreden over de kwaliteit van zijn pas aangekochte koperstaven. Deze tekst zal de boeken in gaan als de oudste bewaarde consumentenklacht ooit, aldus Vintage News.

Boze koperkoopman

De boodschap is opgesteld door Nanni, die waarschijnlijk werkte als koopman. Hij richt zijn klacht aan verkoper Ea-Nasir die hem slechte koper had verkocht en zeer klantonvriendelijk was omdat hij geen geld terug wilde geven.

De klacht is als volgt vertaald: „Hoe je me hebt belazerd met dit koper? Je hebt mijn geld achtergehouden in vijandig gebied; het is nu aan jou om mijn geld terug te geven. Neem ter kennisgeving aan dat ik vanaf dit moment niet langer koper van matige kwaliteit van jou accepteer. In het vervolg wil ik de blokken zelf individueel uitkiezen. Daarnaast behoud ik mezelf het recht voor om jouw spullen af te wijzen omdat je met minachting hebt behandeld."

Spijkerschrift

Het spijkerschrift is een van de eerste geschreven talen uit het Midden Oosten. Dit antieke alfabet met opgesteld op kleitabletten met rietstengel wig- en spijkervormige tekens, vandaar de naam 'spijkerschrift'. En werd tussen 3300 en 2900 voor Christus gebruikt door de toenmalige inwoners van het gebied in de buurt van de Eufraat en de Tigris in het huidige Irak. De volkeren van Mesopotamië worden gezien als de eersten die aan landbouw deden en georganiseerde handel dreven. Hiermee begonnen ze ongeveer 8000 jaar geleden.

Teksten op zware tabletten van klei zijn voor dagelijks gebruik niet echt praktisch, toch zijn archeologen er maar wat blij mee. De teksten uit Mesopotamië hebben de tand des tijds veel beter doorstaan dan die van bijvoorbeeld de Grieken, Egyptenaren of Romeinen. Zij schreven hun boodschappen niet op klei, maar op handzamer materiaal dat ook sneller vergaat. Hierdoor zijn er veel meer spijkerschrifttabletten uit Mesopotamië bewaard gebleven dan boodschappen van modernere beschavingen.

Een praktisch element van klachten indienen op kleiblokken is dan weer wel dat je er makkelijker mee kan gooien als het niet wordt opgelost. Het is niet bekend of Nanni zijn geld heeft teruggekregen.