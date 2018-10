‘Zonder zelfonderzoek zou ik er niet meer zijn'

Ook als jongere doe je er verstandig aan om je regelmatig te laten testen op borstkanker, zo ondervond Cathy Samé Lottin (46).

Oktober, de maand die in het teken staat van borstkanker. Vanaf je vijftigste kun je meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar ook voor die tijd is onderzoek doen belangrijk. Cathy weet als geen ander hoe belangrijk zelfonderzoek doen is. Zij vond zestien maanden geleden een grote knobbel in haar borst, ‘foute boel’ dacht ze toen.

Ze was aan het werk bij een luxe resort op de Seychellen toen ze een knobbel in haar borst ontdekte. ,,Ik was aan het afvallen, maar dacht dat dat kwam door het andere werk en klimaat van de Seychellen. Toen ik afviel bleef mijn ene borst groot terwijl mijn andere borst kleiner werd. De tumor was toen al vijftien centimeter groot. Mijn hele borst was een tumor.”

Cathy: 'Je voelt het pas als het te laat is, daarom is kanker een silent killer. Foto: Merel Jansson.

Diagnose

Toen Cathy terugkeerde naar Nederland voor onderzoek kreeg ze de diagnose borstkanker. Haar leven veranderde in een achtbaan. Van polikliniek naar polikliniek alsof ze nog aan het eilandhoppen was op de Seychellen. De chemokuren stapelden zich op en Cathy zocht iets om voor te leven. Iets om haar op de been te houden. ,,Toen heb ik de Pink Turtle Foundation opgericht. Een stichting om mensen met borstkanker te steunen en te inspireren”, vertelt ze. Deze stichting is nog altijd een belangrijk onderdeel van haar leven.

Na vier intensieve chemokuren was de tumor gekrompen. Er was nog maar één millimeter over. Cathy besloot om haar lichaam het laatste deel van het traject zelf te laten doen. ‘Op de natuurlijke manier zonder chemo’s.’ ,,Het was allemaal nogal chaotisch. Ik moest overal heen reizen voor de natuurlijke behandelingen. Uiteindelijk werd de tumor weer groter.” Het behandelingstraject begon opnieuw. Weer vier chemokuren. Na deze kuren kreeg Cathy een borstamputatie. ,,Uit het onderzoek bleek dat er geen kwaadaardige cellen meer in de borst waren. Ik zit nu in het na-traject. Nog acht keer immunotherapie, dan ben ik hopelijk van alles af”, verzucht ze.

Silent killer

Het zelfonderzoek dat ze regelmatig deed, heeft haar leven gered. ,,Als ik geen zelfonderzoek had gedaan, dan was ik er misschien niet meer geweest. Ik had een snelgroeiende tumor dus ik weet niet of ik de afgelopen zestien maanden gered had. Het vervelende is dat je de ziekte niet voelt ook niet als het uitzaait. Je voelt het eigenlijk pas als het te laat is. Daarom is kanker een silent killer.”

Eén van Cathy’s vriendinnen had minder geluk. Zij overleed aan de gevolgen van de uitzaaiingen van borstkanker. Een andere vriendin van Cathy kreeg vlak na haar de diagnose borstkanker. ,,Het is net een epidemie. Borstkanker treft steeds meer jonge vrouwen. Ik vind daarom dat het bevolkingsonderzoek al veel jonger gedaan moet worden. Hoe jonger je borstkanker krijgt hoe sneller het fataal kan zijn. Als je jong bent groeien je cellen veel sneller dan als je oud bent. Ook moet er voorlichting komen. Er is te weinig aandacht voor zelfonderzoek en preventie van borstkanker”, vindt Cathy.

Jonge mensen zijn zich volgens haar niet zo bewust van het risico dat ze lopen. ,,Je hoort altijd dat mensen die roken, drinken of overgewicht hebben extra risico lopen. Ik leefde heel gezond en rookte en dronk niet. Op het moment dat je vriendin ziek wordt, denk je dat overkomt mij niet.”

Geen lijdensweg

Nog altijd merkt ze de gevolgen van de ziekte. ,,Ik ben snel moe en mijn hart functioneert soms niet zoals hij normaal deed. Ik probeer niet bezig te zijn met de impact van de behandelingen. Het is een deel van mijn leven geworden nu, maar het voelt niet als een lijdensweg.” Cathy heeft haar ervaring met borstkanker omgezet tot iets positiefs. Ze hoopt anderen die hetzelfde meemaken te kunnen helpen.

Cathy raadt iedereen aan om regelmatig een zelfonderzoek te doen. Ook mannen. ,,Mannen kunnen ook borstkanker krijgen. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf checkt al is het een paar keer per maand als je onder de douche staat. Daarnaast is het als je ziek bent belangrijk om van het leven te blijven genieten. Het is niet zo dat het leven ineens eindigt als je borstkanker hebt.”