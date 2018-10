Zo wil de EU jongeren naar de stembus lokken

Hoe krijg je jongeren naar de stembus? Over die vraag heeft het Europees Parlement zich de afgelopen tijd gebogen. In 2014 ging namelijk slechts 18 procent van de Nederlandse jongeren naar de stembus. De website IkStemDezeKeer.eu moet daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat jongeren over een half jaar wél gaan stemmen.

Het enthousiasme voor deze verkiezing moet zich als een olievlek verspreiden, zegt Koen Blankenstijn die vanuit Den Haag betrokken is bij het project. „Op de webpagina kun je je inschrijven voor nieuwsbrieven, aangeven op welke politieke terreinen jou interesses liggen en kun je flyers aanvragen die je bijvoorbeeld kunt ophangen op school.”

Ver weg

Gaat dat werken? „Alles helpt", zegt Eddy Habben Jansen, directeur van ProDemos. Die stichting deed onderzoek naar de vraag hoe jongeren gemotiveerd kunnen worden om te gaan stemmen. Daarnaast geeft de stichting informatie en uitleg over burgerschap, rechtsstaat en democratie. „Maar zo'n campagne alleen is niet voldoende."

Hij benadrukt het woord kennis. „Als je mensen vraagt waarom ze niet naar de stembus gaat, is dat vaak omdat ze niet goed weten wat de verschillen zijn tussen de partijen.” En het Europees Parlement is een lastig onderwerp, vervolgt hij. „De verkiezingen in Europa staat voor veel mensen ver weg."

Inzetten

„Ik kan begrijpen dat het voor veel jonge mensen lastig is”, zegt Jan Huitema (34), de jongste Nederlandse Europarlementariër. Hij zit namens de VVD in het Europees Parlement. „Maar ik moet er wel meteen aan toevoegen: zie wat er gebeurt als je niet stemt.” Hij doelt op de Brexit. „Mensen in Groot-Brittannië dachten destijds: het zal wel. Nu balen ze dat ze hun stem niet hebben uitgebracht. Hadden ze dat wel gedaan, dan zou er geen Brexit zijn geweest.”

Huitema is een melkveehouder uit het Friese Makkinga. Vier dagen per week gaat hij naar Brussel. „Ik ben naar Brussel gegaan omdat ik me graag wil inzetten voor een goede generatie. Wij beslissen over zoveel zaken die we in de toekomst gaan meemaken.”

Jan Huitema, VVD-Europarlementariër in het Europees Parlement.

Tweede Kamer

Maar maakt het dan nog uit of Jan of Piet daar zit? „Ja zeker”, lacht Huitema. „Het Europees Parlement kun je vergelijken met de Tweede Kamer van de Europese Unie. Wij mogen wetsvoorstellen en andere plannen van de Europese Commissie goedkeuren, wijzigen of tegenhouden. En dan gaat het om alle zaken die op Europees niveau spelen. Iedere partij denkt anders over zaken als migratie, klimaat en milieu, dus je stem speelt wel degelijk een rol.”

Toch zijn de Europese verkiezingen niet populair. De laatste keer, in 2014, ging 37 procent van de Nederlanders naar de stembus. Ter vergelijking: bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen bracht 80 procent zijn stem uit.

Interesse wekken voor Europese politiek is vooral iets van de lange adem, benadrukt Habben Jansen van ProDemos. „Een tekort aan kennis kun je niet in een maand of twee oplossen. Kennis opdoen begint al op jonge leeftijd. Leer kinderen wat de politiek in Den Haag doet, maar ook wat er in Brussel gebeurt."

Zelf verdiepen

„Als kinderen ouder worden, zullen ze ook zelf aan de slag moeten", gaat hij verder. „Vraag jezelf af: wat voor Europa wil ik? Zie ik Europa überhaupt nog wel zitten? Wat vind ik van de migratiestroom uit Noord-Afrika? Zoek vervolgens op wat de politieke partijen in Nederland daarover zeggen en maak zo jouw keuze.”

„Het is zo belangrijk dat ook jongeren hun stem laten horen, omdat zij anders over zaken denken dan ouderen", zegt Europarlementariër Huitema. „We beslissen niet alleen over klimaatvraagstukken, maar ook over de vraag of je gratis kunt Netflixen en bellen binnen de EU."