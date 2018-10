Zes studenten in Eindhoven besmet met de bof

In Eindhoven zijn studenten besmet geraakt met de bof. De GGD merkte vorige week op dat er sprake was van symptomen van de zeer besmettelijke ziekte en heeft deze inmiddels bij zes studenten kunnen bevestigen.

De ziekte is een infectie die zorgt voor een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De GGD vraagt studenten zich te melden omdat meer besmettingen niet kunnen worden uitgesloten. „We willen graag weten wat we kunnen verwachten”, aldus Ronald ter Schegget, arts infectieziektebestrijding bij de GGD, tegen de NOS.

Studenten

„De boodschap is daarom: heb je klachten die lijken op de bof, bel dan even met ons, dan krijgen we inzicht in het aantal.” Het is volgens Ter Schegget ook goed mogelijk dat nieuwe gevallen van de bof pas over enkele weken opduiken. „Verspreiding van de bof is niet makkelijk te voorkomen. Je bent twee dagen voordat je klachten krijgt namelijk al besmettelijk en het virus draag je over via speekseldruppeltjes. Als je in een groepje staat te praten kun je de ziekte dus zomaar krijgen.”

Volgens de arts is er sinds 2010 af en toe sprake van een kleine uitbraak onder studenten. Verbazen doet het de arts dan ook niet dat daar nu opnieuw sprake van lijkt te zijn. „Het zijn juist de studenten, omdat ze heel veel dingen doen, feestjes aflopen, veel sociaal verkeer hebben.”

Uitzieken

Ondanks dat de studenten wel vaak gevaccineerd zijn, bestaat er volgens Ter Schegget toch kans dat je besmet wordt omdat je op die leeftijd bevattelijk bent voor de bof. „Na de vaccinatie zijn de klachten gemiddeld wel wat milder en is er minder kans op complicaties. Maar ze kunnen de bof krijgen.”

Eenmaal ziek, dan zit er niks anders op dan uit te zieken. „Het is een virus, dus medicijnen zijn er niet. Maar na maximaal een week zijn de klachten weer weg.”