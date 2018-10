'Zeker 160 geradicaliseerde moslims op de rader'

Voor een Amerikaanse vriendengroep veranderde een onschuldig bezoek aan een spookhuis in een realistisch bloederig tafereel. Een vrouw dacht dat ze een speelgoedmes had gekregen en speelde mee in een act. Ze dacht dat het voorwerp nep was en stak in op een vriend, maar al snel realiseerde zij zich dat het niet om een speelgoedmes ging.

Terwijl de vriendengroep in de rij stond voor het spookhuis kwam er een persoon naar ze toe en overhandigde ze het mes, meldt de New York Post. De vrienden waren er allemaal van overtuigd dat de de onbekende man als acteur werkte in het spookhuis. Hij droeg een rieten hoed met een gestreepte band. De vrouw was er van in de veronderstelling dat het mes nep was.