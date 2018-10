‘Wonen op de Wallen? Dat is erg heftig’

Een derde van de Nederlanders woont in een te lawaaiige omgeving meldde RTL Nieuws op 10 oktober. Altijd maar lawaai om je heen hebben, is schadelijker dan je zou denken. Sanne Veldman (26) weet er alles van. Ze woonde tijdens haar studententijd een halfjaar samen met haar vriend op de Wallen in Amsterdam.

,,Soms was er een klant vervelend, dan drukte een prostituee op het alarm. Als het in de buurt was, word je er wel wakker van. Het klinkt een beetje als een brandalarm”, vertelt Sanne. Samen met haar vriend beleefde ze veel slapeloze nachten en dat kwam meestal niet door de prostituees die beneden aan het werk waren. ,,In principe hoorde je niks van de vrouwen die beneden werkten. Ze hadden altijd zachtjes de radio aan maar zelfs die hoorde je boven niet. Waar we wel last van hadden waren de dronken toeristen die naar elkaar schreeuwden. Ze waren dan aan het ‘overleggen’ of ze wel of niet bij de prostituees naar binnen zouden gaan.”

Sanne Veldman: 'Toen ik op de wallen ging wonen wist ik al dat het niet een hele rustige buurt zou zijn'

Ongezond

Sommige avonden waren volgens Sanne erger dan andere avonden. Vooral in het weekend was het regelmatig raak. ,,Ik kon niet slapen. Je weet voordat je er gaat wonen dat het niet heel rustig is, maar dit was wel echt heftig. Ik ging af en toen zelfs naar mijn ouders zodat ik even bij kon slapen”, verzucht Sanne. Hoe laat ze ging slapen hing af van de tijd waarop het rustig werd. De ene keer was het om half twee ’s nachts al rustig, maar er waren ook nachten dat het pas om drie uur rustig werd. Het slaaptekort bezorgde Sanne best veel stress. ,,Het is ongezond om te weinig te slapen. Je bent moe en je kunt je niet goed concentreren. Je lichaam krijgt er wel stress door.”

Stressor

Brigit Janssen, hoofd van de afdeling Milieukwaliteit en Gezondheid bij het RIVM, is het met Sanne eens dat lawaai kan zorgen voor gezondheidsproblemen. ,,Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat geluid een stressor is. Als je daar langdurig of te vaak aan blootgesteld wordt, kan dat een effect hebben op je bloeddruk, die wordt dan hoger. Hart-en vaatziekten of diabetes liggen dan op de loer”, stelt Janssen. Vanuit de maatschappij wordt vaak geroepen, dat ‘je dan toch gewoon kunt verhuizen’, volgens Janssen is dat echter niet zo simpel. ,,Voor heel veel mensen is verhuizen geen oplossing, omdat ze die mogelijkheid niet hebben.”

Verhuizen

Sanne had de mogelijkheid om te verhuizen wel. Zij en haar vriend pakten hun biezen en verkasten naar hun nieuwe woning in de Pijp. ,,Ik merk wel echt het verschil tussen wonen op de Wallen en wonen in de Pijp. Onze slaapkamer zit aan de achterkant van het huis en daar is het heerlijk rustig. Je valt meteen in slaap, het is onbezorgd. Ik merk dat ik veel uitgeruster ben en me beter kan concentreren.”

Volgens Sanne kun je dit soort situaties echter wel voorkomen. ,,Je kunt van tevoren al een beetje inschatten of het ergens lawaaiig gaat zijn. Toen ik op de wallen ging wonen wist ik al dat het niet een hele rustige buurt zou zijn. Ik vind wel dat je een soort van tolerantiegrens moet hebben.”

Tips

