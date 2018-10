Winnaars Nobelprijs voor de Vrede bekend

Een opmerkelijke vondst in Zweden. Een meisje van acht vond, tijdens het zwemmen, een 1500 jaar oud zwaard.

Stok

Saga Vanecek was afgelopen zomer op vakantie in Jönköping County, in het vakantiehuisje van haar ouders, toen ze het zwaard in het Vidöstern meer vond. Het water in het meer stond dit jaar extreem laag, waardoor Saga verder dan ooit het meer in kon lopen.„Ik dacht dat het een soort stok was en wilde het weer terugleggen in het water, maar toen zag ik dat het een gevest had", vertelt ze tegen The Local. En dat het uiteinde „puntig" was. Dat wilde ze gelijk aan haar vader laten zien.