Wethouder krijgt klappen bij woonwagenkamp

In de Drentse gemeente Coevorden is wethouder Jan Zwiers woensdagochtend aangevallen door een bewoner van het woonwagenkamp in het dorpje Steenwijksmoer. De wethouder hield daar een blauw oog, een kapotte bril en een gescheurde broek aan over.

De wethouder was naar Steenwijksmoer afgereisd om te praten met de bewoners van het dorp over het woonwagenkamp. Er is wat ergernis over rommel die de bewoners van het kamp zouden maken. Ter voorbereiding wilde Zwiers ook met mensen uit het kamp zelf praten, maar daar eenmaal aangekomen werd hij door de man aangevallen.

Aangeslagen

De wethouder deed aangifte, de agressieve man is aangehouden. Zwiers was aangeslagen door het incident. „Dit doet wel wat met je", aldus de lokale politicus.

Burgemeester Bert Bouwmeester reageerde geschrokken. „Wij kiezen in Coevorden voor een bestuursstijl waarbij we veel naar buiten gaan en zoveel mogelijk inwoners spreken. Het kan niet zo zijn dat je daarbij te maken krijgt met dit soort agressie en beperkt wordt in je manier van besturen."

Zwiers zegt van plan te zijn volop plaatsen in de gemeente te blijven bezoeken.