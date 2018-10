Weer een geweldsincident bij 'geloosd' Vindicat

Waarom hebben zwarte vrouwen moeite om hun eigen, natuurlijke afrohaar te omarmen? Die vraag onderzoekt Sherina Leerdam in de documentaire The Big Chop. Drie vrouwen vertellen aan Metro welke opmerkingen zij kregen over hun haar. ,,Het is me weleens geadviseerd om mijn haar minder 'alternatief' te dragen voor sollicitatiegesprekken."

Dat kroeshaar te mooi is om te verbergen, realiseren deze naturalista’s maar al te goed. Gloria deed The Big Chop en knipte alles eraf. Amanda scheidde wegen met haar stijltang. En Rowan’s moeder verbood haar om haar krullen te relaxen (red. chemisch ontkroezen). Elke afro is uniek en tart op eigen manier de wetten van de zwaartekracht. En daar mogen we best trots op zijn.