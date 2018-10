We pinnen steeds vaker, een goede zaak?

Gasten zeiden dat ze nooit meer zouden komen, nadat horecaondernemer René Bogaart meedeelde dat er binnenkort in zijn restaurant niet meer cash kan worden betaald. Twee maanden later zijn de klanten om en vindt bijna iedereen het goed dat hij veiligheid vooropstelt. De bezorgdheid van De Nederlandsche Bank (DNB) over een steeds meer cashloze samenleving vindt hij dan ook onzin.

In 2005 maakten de detailhandel, horeca, tankstations en banken afspraken in het zogenoemde ‘Convenent Betalingsverkeer’. Met als doel dat meer mensen gaan pinnen, want dat is veiliger, efficiënter en betrouwbaarder. Het convenant heeft zijn vruchten afgeworpen, want inmiddels zijn ruim zes van de tien betalingen met de pinpas, blijkt uit cijfers van DNB en Betaalvereniging Nederland.

Een slechte zaak, vindt DNB. In het AD wijst de centrale bank op de 2,5 miljoen laaggeletterden, de ouderen en visueel gehandicapten. En ook op storingen en hackers. „Cashloos maakt je als samenleving kwetsbaar.” Zijn de zorgen van onze centrale bank terecht? Of moeten we juist blij zijn dat we overal kunnen pinnen?

Goedkoper

Toen pinnen net geïntroduceerd werd, was horecaondernemer René Bogaart geen fan van de nieuwe betaaloptie. „Ik had veel liever dat mensen contant betaalden”, zegt hij. „Dat was in vergelijking veel goedkoper. Maar een jaar of vijf geleden werd pinnen even duur en op dit moment is het zelfs goedkoper dan cash.” Bogaart duidt op de stortingskosten, kosten voor de munten en de verzekering voor een kluis.

Sinds 1 september kun je in zijn restaurant in Zoetermeer niet meer met cash betalen. Niet alleen omdat contant geld duurder is, maar vooral omdat pinnen veel veiliger is. „Ik heb zelf een overval meegemaakt en wist meteen: dit wil ik nooit meer meemaken.”

In juni kondigde hij op de socialmediakanalen van zijn restaurant zijn nieuwe plannen aan. Met een stormvloed aan reacties tot gevolg. „In het begin vooral negatieve”, zegt hij. „‘We komen nooit meer’, schreven sommigen. De reden? Mensen wilden zelf kunnen bepalen hoe ze betalen. Tot diep in de nacht heb ik alle berichten gelezen en iedereen beantwoord. Behalve mensen die scholden met een ziekte.”

Fooi

Bogaart was even bang dat zijn omzet zou dalen. Maar inmiddels heeft hij twee maanden een ‘pin only’-beleid, en kan hij zeggen: de omzet is niet gaan dalen. „En de fooien zijn zelfs hoger geworden.” Want ook daarvoor is een oplossing. De pinautomaat stelt automatisch de vraag of gasten iets extra’s willen geven. „Dat geld gaat automatisch naar een tussenrekening, die een bedrijfsleider aan het eind van de maand naar ratio verdeeld.”

Hij begrijpt niet dat DNB zegt dat pinnen onhandig is voor ouderen. „Zij moeten hun contante geld toch ook ergens vandaan halen?”, vraagt hij zich af. Ook het argument van storingen, vindt hij flauwekul. „De kans op een storing is minimaal. Daarnaast hebben wij naast draadloze ook pinautomaten die ‘bedraad’ zijn en via een ander netwerk gaan. En anders is er altijd nog Tikkie.”

Digitaal geld rolt lekker. Foto: ANP.

Nederland is in de eurozone koploper digitaal betalen. De komst van contactloos betalen zorgt ervoor dat consumenten ook kleine bedragen steeds vaker pinnen. Tot grote vreugde van banken en toonbankinstellingen (detailhandel, horeca en tankstations) die sinds 2005 met campagnes als ‘Pinnen, ja graag’ en ‘Klein bedrag? Pinnen mag’ strijden voor een afname van het gebruik van munten en biljetten. Met resultaat: Het aantal overvallen bij winkeliers, horecagelegenheden en benzinestations is de afgelopen negen jaar gedaald van 1171 naar 377.

Betaalpijn

Maar naast DNB maakt ook Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zich zorgen over het toenemende pingedrag van consumenten. Digitaal geld rolt lekker. Maar dat kan ook een valkuil zijn, zegt woordvoerder Karin Radstaak. Vooral wie weinig geld te besteden heeft, kan volgens het Nibud beter contant betalen. „Je voelt dan ‘betaalpijn’ en dat leidt tot meer controle over je uitgaven.”

En ook voor kinderen is leren omgaan met contant geld, belangrijk. „Ze leren zo wat de waarde is van geld”, zegt Radstaak. „Daarbij komt het nog te vaak voor dat apparaten storingen hebben.”

Voor Bogaart staan die argumenten in het niet met de veiligheidsredenen. „We moeten wakker worden met zijn allen. Bij banken kun je immers ook geen contant geld meer halen aan de balie. En een man van 85 kan echt wel een paar knopjes indrukken.”