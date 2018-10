Wat te doen voor een mooie wereldbol in 2070?

Wat kunnen we allemaal doen om ervoor te zorgen dat we in, pak ‘m beet, het jaar 2070 nog op een prachtige wereldbol kunnen leven? Wat voor oplossingen kunnen we bedenken voor thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering, schaarse grondstoffen en sociale ongelijkheid? Daarover brainstormen 1800 jongeren vanuit de hele wereld vanaf woensdag 17 oktober tot en met zaterdag 21 oktober tijdens de One Young World-top in Den Haag. Shell ondersteunt een delegatie van 20 jongeren voor One Young World met een Scholarship Programme. Deze jongeren, onze leiders van de toekomst, spreken in deze bijlage over de prachtige wereldbol die zij over een halve eeuw voor zich zien.

Jongeren die verschil willen maken

Een betere wereld willen we allemaal. Maar sommige jongeren zetten zich daar écht voor in. Dankzij hun bijzondere ambities zijn ze geselecteerd om via genoemd Shell Scholarship Programma de One Young World top in Den Haag bij te wonen. Daar kunnen ze hun krachten bundelen om hun plannen nog veelbelovender te maken. Deze week vind je op Metronieuws negen portretten van young leaders met passie. Hieronder drie, later in de week de andere zes jongeren.

Mart van Kuijk.

Mart over LHBTI-rechten

„Als ik een probleem zie, probeer ik dat gelijk aan te pakken. Zeker als mensen niet gelijk worden behandeld.” De boodschap van Mart van Kuijk is duidelijk; hij laat er geen gras over groeien. Toen hij bedrijven hielp bij het doorvoeren van de internationale duurzaamheidsdoelstellingen merkte de 27-jarige Utrechter dat er weinig aandacht was voor LHBTI-rechten en inclusiviteit. „Terwijl meer dan 350 miljoen mensen lesbisch, homoseksueel, biseksuel, transgender of interseksueel zijn. In 75 landen is dat zelfs nog steeds verboden. Zij kunnen niet het leven leiden dat ze willen. Daarom streef ik naar een inclusieve wereld waarin niemand achterblijft. Ik hoop op de One Young World summit gelijkgestemde jongeren te ontmoeten en samen met hen een wereldwijde discussie te starten over de rechten van LHBTI’ers. Als we deze groep niet meenemen, zijn er mensen die buiten de boot vallen. Dat mag niet gebeuren. Daarom ben ik bezig met een manifest voor bedrijven waarin is opgenomen dat LHBTI’ers gelijke kansen moeten hebben.”

Mart kijkt enorm uit naar de tiende One Young World top: „Ik kom er in contact met mensen uit andere culturen en ik ben benieuwd hoe zij erover denken.”

Rajae Atahiri.

Rajae en de rolstoel

Lekker schommelen, klimmen en rennen. Buitenspelen lijkt voor kinderen de normaalste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom heeft de 28-jarige Rajae Atahiri uit Amsterdam het plan om inclusieve speeltuinen te realiseren, waar kinderen met en zonder een fysieke of mentale beperking samen kunnen spelen.

Haar grootste inspiratiebron voor dit project is haar broertje, die gebruikmaakt van een rolstoel. „Samen spelen is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind. Ik wil dat kinderen met een beperking óók de kans krijgen om buiten te spelen”, zegt Rajae. „Daarvoor hebben de huidige speeltuinen een verbeterde inrichting nodig. Ze moeten niet alleen toegankelijk zijn voor alle kinderen, maar ook de beschikking hebben over speeltoestellen en voorzieningen die geschikt zijn voor zowel kinderen zonder als kinderen met een beperking.”

Daarbij wil ze ook gebruikmaken van moderne technologieën, zoals augmented reality en virtual reality. Op die manier kan een kind met een beperking evenveel plezier beleven aan de wipwap als het kind zonder beperking. Samen buitenspelen is voor iedereen.

Tijdens de One Young World summit wil Rajae contact leggen met andere young leaders en organisaties, die dezelfde visie hebben en haar project kunnen ondersteunen. Kennis delen en bewustwording creëren zijn daarbij de sleutelwoorden.

Odinakachi Umunna.

Odinakachi wint met zonne-energie

Als kind zag hij in Nigeria met eigen ogen wat een gebrek aan toegang tot energie met mensen doet. Daarom meldde Odinakachi Umunna (25) zich vorig jaar als vrijwilliger aan bij een team dat deelnam aan de Shell ’Access to Energy’ Social Impact Fun-wedstrijd. De groep jongeren bedacht een mobiel zonne-energieproject voor in de Nigerdelta. De jury was enthousiast en verkoos dat idee als winnaar van de wedstrijd. De prijs? Een investering van 200.000 dollar.

Nog mooier is dat het winnende idee inmiddels wordt doorgevoerd als energievoorziening op het platteland. Uiteraard tot grote tevredenheid van Odinakachi, die toezichthouder is bij Shell Nigeria. Energietransitie, toegang tot energie en duurzaamheid vormen zijn grote passie, die terug te vinden zijn in zijn presentaties en artikelen.

Daarnaast heeft Odinakachi de leiding over het kernteam dat de hub Future Energy Lions Nigeria heeft opgericht. Zijn groep heeft als doel om Shell te helpen een voorloper te zijn op het gebied van energietransitie in Nigeria. In de komende maanden zijn ze van plan een proefproject op te zetten voor het opwekken van elektriciteit via zonne-energie, waarvan ze hopen dat het grootschalige investeringen zal opleveren.

In Den Haag wil Odinakachi anderen inspireren met zijn verhaal en hoopt hij dat er nog meer deuren voor hem opengaan richting een betere wereld.

Wat is One Young World?

Kennis delen, ideeën opdoen en frisse inspiratie krijgen. Het is de tiende keer dat jongeren van over de hele wereld bij elkaar komen op de One Young World top om op deze manier samen voort te borduren op hun eigen plannen (voor het eerst in ons land). Wat kan er gedaan worden aan thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering en sociale ongelijkheid? Door samen te komen en te discussiëren hopen de jonge leiders meer middelen te krijgen voor een betere toekomst.

Koningin Máxima. / ANP

Wie komen er naar Den Haag?

Naast de 1800 jongeren uit 190 landen zijn er ook bekende sprekers die hun steentje bijdragen aan de top, die van woensdag 17 tot en met zaterdag 21 oktober plaatsvindt in en Haag. Zo opent koningin Máxima One Young World (morgenavond) en maken econoom/bankier Muhammad Yunus, topmodel Naomi Campbell, mensenrechtenadvocate Amal Clooney en de CEO’s van grote bedrijven als Unilever, DSM, Deloitte, Accenture en Shell hun opwachting. In totaal zijn 17,5 miljoen mensen positief beïnvloed door de One Young World ambassadeurs-initiatieven; alleen vorig jaar al 2,5 miljoen mensen (bron: One Young World Impact Report 2017). Veel jongeren die na het event terugkeren in eigen land gaan de politiek in om hun idealen te verwezenlijken of zetten zich middels ontwikkelingswerk in voor de maatschappij.

Marjan van Loon.

Waarom doet Shell mee?

Net als de jongeren die naar de One Young World top komen, vindt ook Shell het belangrijk om bij te dragen aan oplossingen voor de wereldthema’s. Daarom steunt het bedrijf young leaders met een scholarship om hun doelen en dromen richting werkelijkheid te brengen. „Dat brengt ons samen”, zegt Marjan van Loon, President-Directeur van Shell Nederland. „Ik ben diep onder de indruk van de bijzondere initiatieven van de jonge talenten die deelnemen aan ons Scholarship Programme. Ik ben ervan overtuigd dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de internationale duurzaamheidsdoelstellingen. Hopelijk geeft deze ervaring hen de vleugels die zij nodig hebben om hun maatschappelijke impact te versterken.”