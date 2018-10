Wat kunnen ze knallen, die Chinezen!

Tijdens deze ADE staat de Aziatische dancescene in de schijnwerpers. Hoe Chinezen raven? Ze pieken vroeg en shotten veel, zonder fu yong high te worden.

Je kon ook op de foto

Brug

Had u nog dim sum gewild?

Op de Ocean Diva, een grote boot die voor de ADE-gelegenheid is omgetoverd tot een dancesetting vol Chinese symbolen en logo’s, ontbreekt het de gasten aan niets. De organisatie is in handen van een van drie grote Chinese bedrijven, die samen House of China vormen en met ADE de handen ineen hebben geslagen om een duurzame band te creëren tussen de Aziatische en Europese dance-industrie.

Zee-, zwalk- en dansbenen

Het is druk aan boord waar alles tot in de puntjes is verzorgd. Geen ordinaire kroepoek hier (al eten ze dat eigenlijk helemaal niet in China), wel handgemaakte oriëntaalse delicatessen die er lekker in gaan met een oer-Hollands biertje. De Chinese overheid betaalt dit allemaal, gonst het in de wandelgangen waar een enkeling met zeebenen doorheen banjert, en anderen ietwat zwalken, mede dankzij de open bar voor genodigden. Om de nationale dancemuziek te promoten, en partyspot Sanya op het eiland Hainan, wat het Ibiza van Azië wordt genoemd en waar het ISY-festival wordt georganiseerd, vol Chinese én Europese headliners. ,,Iedereen is welkom om bij ons te komen feesten”, zegt een hoge pief in het Chinees. De fluorescerende ADE-bandjes om zijn pols contrasteren met zijn grijze maatpak. Zijn tolk vertaalt het en daarna klinkt applaus.

Goed publiek!

Het publiek bestaande uit Chinese hipster tot Europese draak (en alles ertussenis) is gekleed in glittertopjes, bomberjacks (en alles ertussenin) en ook hier wiegen de diagonale heuptasjes -zelfs ‘een echte’ van Chanel- er lustig op los en gaan de handen de lucht in op de universele EDM die de Chinese dj Max laat horen.

Proost?

,,Wil je een shotje van de duurste likeur van China?” biedt iemand een minuscuul glaasje aan, dat omgerekend al snel een euro of 50 kost. Het doorzichtig drankje lijkt op water, maar blijkt na een enthousiaste slok 53 procent alcohol te bevatten. In het Chinees bestaat geen woord voor proost, alleen voor adten en dat wordt veel gedaan op Chinese festivals, weet Merlijn Poolman die boven op het dek staat. ,,Ganbei!”

Heftig shotje wel (wazigheid tot gevolg)

Hij is de Nachtburgemeester van Groningen, medeorganisator van het ADE-feest China Pavilion in VondelCS komende zaterdag en heeft vanuit het hoge Noorden al vele malen het verre Oosten bezocht. Op ADE is hij met zijn bedrijf Bookya, dat kortgezegd Chinese social media-accounts maakt voor Europese artiesten. Er is steeds meer vraag naar, want hardstyle-dj tot zanger wil maar wat graag ook in China doorbreken, ,,een miljardenbereik, er liggen zo veel kansen daar.”

Merlijn Poolman (links) en de crew op de Chinese Muur (waar je niet zomaar van af kunt vallen)

Alles gegeven, om twee uur

Ja, de Chinezen houden wel van een feestje, weet de vrolijke Groninger die met zijn stichting Nederlandse Muziek Export al vele artiesten in onder meer China een podium gaf. Ook de undergroundscene wordt steeds populairder. Hoe de Chinezen raven? Ze dansen hard en pieken vroeg, blikt hij lachend terug. Om twee uur gaat vaak het licht al uit, ,,dan hebben ze álles gegeven.” En ze drinken véél. Veel ‘sterk met een sapje’ en die shots dus, ,,dat is vooral iets onder mannen.” Chinese partygangers houden van ‘goed beuken’ en/of van climaxen en special effects in de muziek, ,,ze willen graag verrast worden, dus ik denk bijvoorbeeld niet dat van die Berlijnse clunminimal erg zou aanslaan.”

Lekker raven wel, op de Chinese Muur

Op de Chinese Muur

Of ze daar ook hard gaan op andere dingen? Tja, het gebeurt wel, heeft hij gezien, maar er heerst veel meer een drankcultuur, waarschijnlijk ook omdat drugsbezit veel strafbaarder is dan hier. Zo worden Chinezen meteen opgepakt, terwijl Westerlingen ‘even worden vastgehouden om ze te laten schrikken’, ,,om daarna in elk geval voor een jaar het land niet meer in te kunnen.” Zou toch jammer zijn, want steeds meer feesten en festivals worden in China neergezet, van organisaties als Elrow tot Ultra. En het jaarlijkse YinYang festival, waarvoor hij de Nederlandse artiesten verzorgt. Een magisch festival, ,,staat iedereen daar keihard te feesten op de Chinese Muur.” Nee, niemand is er ooit afgevallen en dat zal ook niet snel gebeuren, stelt hij gerust, ,,dat ding is best hoog!”

Gelukkig... ADE!

Firework, galmt het dan door de speakers, ,,go to the deck, please”. Iedereen loopt keurig achter elkaar naar boven en dat Chinezen niet alleen goed zijn in feestjes hosten, blijkt wanneer sierlijke sterrenregens in alle kleuren over de stad neerdalen. Gelukkig ADE.