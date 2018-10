Wat is de oorzaak van noodweer in Zuid-Europa?

Veel mensen die op het gebied van vakanties niet aan het hoogseizoen zijn gebonden, maken in deze periode graag een reis naar Zuid-Europa. Nog even lekker van de zon genieten in bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, Spanje of Italië. Maar juist in die gebieden is het op sommige plekken nu noodweer, terwijl we in Nederland genieten van een fraaie nazomer.

Het Spaanse vakantie-eiland Mallorca werd deze week zwaar getroffen door heftige regenbuien, waardoor enorme overstromingen ontstonden. Tien mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie een Nederlandse toeriste. Ook op het Italiaanse Sardinië is het raak. Ook daar zijn rivieren buiten hun oevers getreden. De verhalen die het nieuws halen zijn verschrikkelijk. Zo kwam een automobiliste om het leven, toen ze door een overstroming werd verrast. Ook haar man en kinderen zaten in de auto, maar die konden worden gered.

Noodlot

Hoe kan het toch dat het weer daar voor dood en verderf zorgt, terwijl hier de herfst het nog altijd niet wint van de ’Indian summer’? Ja, de afstanden zijn groot. Maar het contrast is nu wel erg groot. Bovendien lijkt het noodlot nu op veel meer plekken tegelijk toe te slaan dan voorheen.

„Dat heeft allemaal te maken met het warme zeewater in de Middellandse Zee”, zegt Matthijs van der Linden van Weeronline. „Door de hoge temperatuur van het water ontstaan er heftige buiensystemen. Ten westen van het Verenigd Koninkrijk ligt een lagedrukgebied en boven Rusland bevindt zich een hogedrukgebied. Dan is er in Zuid-Europa weinig wind waardoor er in de Middellandse Zee nauwelijks stroming is. Dus blijft het water warm en is er een grotere kans op stevige buien.”

Krachtiger

Het is een weerfenomeen dat elk najaar plaatsvindt. Maar de afgelopen jaren zijn de buien krachtiger en dus ook fataler geworden. Van der Linden: „Dat komt door de opwarming van de aarde. In de toekomst zal het weer daardoor nog heftiger worden. Ook in Nederland hebben we daar al mee te maken gehad. Dit jaar kregen sommige delen van ons land heel zware buien voor hun kiezen, waardoor overlast ontstond. Terwijl op andere plaatsen het rustig zomerweer bleef.”

Ook in Zuid-Europa is het noodweer zeer lokaal. Als de vreselijke beelden van Mallorca op je beeldscherm verschijnen, denk je al snel dat het in heel Spanje raak is. „Maar in Barcelona is het bijvoorbeeld prachtig weer”, aldus de meteoroloog. Het gebied rond de Middellandse Zee zal nog lang te maken krijgen met het noodweer, want voorlopig koelt het water nauwelijks af. „Dat zal de rest van dit jaar het geval zijn. Pas in het voorjaar is het zeewater echt helemaal afgekoeld.”