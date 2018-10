Was Banksy bij het versnipperen van zijn schilderij?

De kunstwereld is in rep en roer nadat een schilderij van de bekende kunstenaar Banksy zichzelf versnipperde na een veiling. Het kunstwerk was op dat moment net voor meer dan een miljoen verkocht aan een onbekende koper.

Versnipperd

Net na de veiling werd een mechanisme in de lijst in werking gesteld, waardoor het schilderij half versnipperd werd. Het aanwezige publiek is geschokt en van mening dat het schilderij niets meer waard zal zijn. Een andere partij denkt echter dat door deze stunt de waarde van het stuk over de twee miljoen zal gaan.

Op Instagram legt de kunstenaar uit dat hij een aantal jaar geleden in het geheim een papierversnipperaar in de lijst heeft aangebracht, voor het geval het werk ooit geveild zou worden.

Verdachten

De video is echter voer voor Banksy-liefhebbers om het maar weer eens over de identiteit van de kunstenaar te hebben, die is namelijk vooralsnog niet bekend. Aan de hand van verschillende video's en hoeken waarin de video's genomen zijn, worden een aantal 'verdachten' op een rijtje gezet.

De voornaamste verdachte is een man die met zijn smartphone inzoomt op het geveilde schilderij, hij heeft volgens The Sun namelijk precies de goede hoek. The Sun denkt dat dat Robin Gunningham is, een artiest die al jaren door velen beschouwd wordt al Banksy. Gunningham ontkent ook al jaren.

In het publiek is ook een man te zien met een koffer met elektronische apparatuur, dat zou zo maar eens het ontstekingsmechanisme kunnen zijn. En dat zou de man tot handlanger bombarderen.