Wantrouwen bij agenten over uitkomst nieuwe cao

Politieagenten voerden een aantal maanden lang actie voor een betere cao. Zo staakten ze meerdere keren en de laatste keer zou dat een heel weekend gebeuren. Vlak voor dat weekend begon werd er een principeakkoord getekend. Eind oktober komt er een definitief ja of nee van de politiemedewerkers over de nieuwe cao. Maar agenten zijn wantrouwig.

De vakbonden zijn nu druk met bijeenkomsten door het hele land om de leden in te lichten over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Vorige maand werd na maanden onderhandelen een principeakkoord bereikt. Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp wordt er „redelijk positief tot positief gereageerd". Hij merkt veel wantrouwen bij de achterban. „Men vraagt zich af of de afspraken wel echt worden nagekomen. Het wantrouwen richting de korpsleiding is groot." Tijdens de in totaal dertig bijeenkomsten worden de leden voorgelicht. 30 oktober volgt de uitslag van de digitale ledenraadpleging en een dag later komen de politievakbonden met groen of rood licht.

Werkdruk

In het principeakkoord van half september werd onder meer afgesproken dat de politie er de komende drie jaar tijd ruim 8 procent salaris bij krijgt en daarbij twee keer een uitkering van 400 euro, in 2018 en 2019. In de afspraken staat ook dat de werkdruk van agenten wordt aangepakt, onder meer door meer mensen aan te nemen.

Het herstelplan dat de politiebonden hebben opgesteld, is daarbij het uitgangspunt, lieten de bonden eerder al weten. „De vakbonden zitten daarom iedere paar maanden om de tafel met de minister en korpsleiding, om ze op de afspraken te blijven wijzen."

Acties

De afgelopen maanden voerde de politie fanatiek actie om tot de cao-afspraken te komen. Vakbond NPB-voorzitter Jan Struijs benadrukte vorige maand dat de acties zijn opgeschort en dus zeker nog niet definitief van de baan zijn. Als de achterban niet akkoord gaat, kunnen er weer acties komen.