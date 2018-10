Vrouw (36) drogeert bejaarde mannen in Amsterdam

De walm van warme koffie komt je tegemoet als de wiskundeleraar je voor de zoveelste keer die verdomde stelling van Pythagoras uit probeert te leggen. Het beroep dat alom bekend staat als een zwaar tekort en een enorme last op je schouders. Toch hebben leraren een essentiële functie in het leven van ‘de jeugd’. Daarom vieren we vandaag als waardering voor deze harde werkers de dag van de leraar. De levens van Mahi Khalesi (25) en Jari Leijssenaar (21) zien er heel anders uit door de invloed van hun leraren.

Jari Leijssenaar

,,In eerste instantie denk je die man heeft honderden leerlingen waarom zou hij zoveel aandacht aan jou besteden. Je kunt echt zien dat het een man met veel passie voor zijn werk is.”, vertelt Jari. Hij had tijdens zijn opleiding Beveiliging les van een docent die inmiddels een vriend voor het leven is. ,,Ik was een aantal keren gezakt voor een van mijn examens. Het ging niet erg goed met me. Ik zag het niet meer zitten en stond op het punt om te stoppen met mijn opleiding”, stelt Jari. Een leraar van de opleiding zette hem voor het blok. Als hij niet doorging met de opleiding, dan ging de school aan DUO doorgeven dat hij gestopt was. Daar gaat je studiefinanciering.