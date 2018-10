'Voorbeeldfunctie media vaker ter discussie'

Hebben de makers van Boer zoekt Vrouw een grens overschreden door in een recente aflevering deelnemers over een spoor te laten lopen? ProRail vindt van wel. De beheerder van het spoor in Nederland voert al geruime tijd campagne tegen spoorlopen en verwijt de KRO/NCRV het verkeerde voorbeeld te geven.

Het is niet de eerste keer dat keuzes van media ter discussie staan vanwege hun voorbeeldfunctie. Volgens trendwatcher Lieke Lamb zijn we ook nog lang niet uitgepraat over de mate waarin media enkel ’correct’ gedrag mogen tonen.

Alcohol

„Het is echt een vraag van deze tijd. Waar ligt de grens? Roken op tv is inmiddels taboe, maar in talkshows staan de glazen alcohol zichtbaar op tafel. Hetzelfde geldt voor tijdschriften. Lange tijd werden de pijlen gericht op het afbeelden van te dunne modellen, maar als een model met overgewicht de cover siert klinkt er kritiek vanwege het promoten van een ongezonde levensstijl.”

Een glas alcohol drinken op tv valt wellicht in een andere categorie dan spoorlopen. Wie zonder toestemming op het spoor loopt riskeert immers een boete van 140 euro, terwijl iedereen ouder dan achttien alcohol mag nuttigen. Toch past de ophef in de toenemende trend om media te bekritiseren vanwege de voorbeeldfunctie.

Kijkers worden kritischer en lijken de media vaker af te rekenen op hun voorbeeldfunctie. En dat geldt niet alleen voor Nederlandse media. Vorig jaar was de Netflix-serie 13 Reasons Why, over de zelfmoord van een tiener, onderwerp van discussie. Zetten de makers jongeren (onbewust) aan tot kopieergedrag?, was toen de vraag. Lamb: „Vraagtekens zie je de laatste tijd ook vaker bij Carpool Karaoke, de populaire show waarin presentator James Corden liedjes zingt met celebrities in de auto. Is het wel veilig om zo’n programma te maken? Let Corden wel op de weg?”

Kopiëergedrag

Het argument voor zelfcensuur onder media is vaak het risico op kopieergedrag onder kijkers. Volgens Peter Nikken, hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit, een gevolg dat wetenschappelijk is aangetoond. Zeker als er, zoals in het geval van Boer Zoekt Vrouw, geen disclaimer wordt getoond om het gedrag expliciet af te keuren. „Uit onderzoek weten we dat er een grotere kans op kopieergedrag is als het rolmodel op tv realistisch en geliefd is en als het gedrag in het echte leven uitvoerbaar is.”

Dat betekent niet dat kijkers massaal het gedrag gaan kopiëren, het is vooral een risico voor bijvoorbeeld jongeren die op zoek zijn naar sensatie en weinig sociale controle krijgen. Nikken verwacht echter dat de kans klein is dat de aflevering van Boer Zoekt Vrouw dit teweeg brengt. „Je mag aannemen dat jongeren ook weten dat spoorlopen zeer ernstige gevolgen kan hebben, dus zullen de meesten toch wel hun gezond verstand gebruiken. Zeker met het drama van Oss nog recent in het geheugen.”

Boer zoekt Vrouw is het best bekeken programma in Nederland. ProRail vindt daarom dat de makers rekening moeten houden met hun voorbeeldfunctie. Foto: ANP

Programmamaker en tv-regisseur Bert van der Veer (Soundmixshow, Barend & Van Dorp) vindt de kritiek van ProRail op Boer Zoekt Vrouw terecht. „In dit geval kan ik me voorstellen dat ProRail kritiek uit. Als programmamaker heb je een keuze: je hoeft de deelnemers niet op het spoor te laten lopen, je kunt ook het spoor op de achtergrond gebruiken. Tegelijkertijd snap ik dat het lastig is om midden in een creatief proces rekening te moeten houden met alle mogelijke gevolgen van wat je opneemt. Het beeld past in het sfeertje dat Boer Zoekt Vrouw wil neerzetten. Ik kan me voorstellen dat je tijdens de opnames niet meteen denkt: dit is negatieve beeldvorming.”

Taal

Wat dat betreft herkent Van der Veer zich in de analyse van trendwatcher Lieke Lamb en haar voorspelling dat media vaker met dit soort discussies te maken gaan krijgen. „Nu gaat het debat over beeld, maar kortgeleden ging het nog over taal. Hoe noem je iemand die een handicap heeft? Wanneer zeg je zwart, wit of blank? Wanneer kenmerk je een onderwerp als Metoo en wanneer niet? Je moet als programmamaker op je tenen lopen.”

Metoo

De tijd van ’zorgeloos programmamaken’ is volgens Van der Veer daarmee voorbij. „Het is onderdeel van het vak om de ethische en morele grens in de gaten te houden, maar het debat is soms wel erg fel in wat wel en niet mag. Een goed voorbeeld vind ik de aflevering van de De Wereld Draait Door waarin Adriaan van Dis een andere blik probeerde te werpen op de Metoo-discussie. Alleen al op de poging om de situatie anders te bekijken klinkt felle kritiek, terwijl het naar mijn mening goed is om onderwerpen op verschillende manieren te belichten.”

De KRO-NCRV reageerde gisteren op de kritiek. De omroep liet weten dat het spoor bezit is van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij en dat er op de dag van de opname geen trein zou rijden. Toch zal het programma, om verwarring te voorkomen, in het vervolg geen spoorlopers meer tonen.