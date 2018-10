Vlottere treinreis door ideale rijstijl machinist

Een beetje gas geven totdat de trein lichtjes slipt om vervolgens gas terug te nemen zodat het slippen stopt. Daarna het perfecte snijvlak zoeken van slip én grip. Vergelijk het met het zoeken naar het aangrijpingspunt van de koppeling in de auto en zie hier: het nieuwe treinrijden op een glad spoor.

De nieuwe rijstijl vloeit voort uit een onderzoek van 25 machinisten die willen bijdragen aan een verbeterde punctualiteit in de natte maanden. Voor de NS en ProRail is namelijk geen enkel seizoen zo’n uitdaging als de herfst. Het initiatief van de machinisten is daarom een aanvulling op de andere maatregelen die NS en ProRail invoeren.

Snoeibeurt

Een kleine greep: er komt een speciale gel op het spoor dat het rijden vergemakkelijkt, er wordt extra technisch personeel ingezet om beschadigde treinwielen te herstellen en de bomen langs het spoor kunnen rekenen op een flinke snoeibeurt. Tot medio januari gaan de machinisten het nieuwe rijden als pilot testen op drie trajecten: Eindhoven – Venlo, Vlissingen – Roosendaal en Maastricht -Roermond.

Machinist en teamleider René Janssen. Foto: NS

,,Minder zicht door regen, vallende bladeren, meer vocht op het spoor waardoor je trein sneller slipt, een langere rem- en optrektijd’’, machinist en teamleider René Janssen weet dat een trein besturen in de herfst toch net even anders gaat. Hij was betrokken bij het onderzoek naar de perfecte rijstijl op een glad spoor.

Eigen stijl

Want net als automobilisten ontwikkelen machinisten ook een eigen stijl. Door collega’s te laten rijden in een simulator werden overeenkomsten en verschillen ontdekt, plus dé manier om reizigers zo soepel mogelijk over een glad spoor te rijden. ,,Het is natuurlijk niet zo dat machinisten opeens leren rijden, we hebben puur gekeken naar welke stijl het best werkt op een glad spoor.’’

Gedurende het jaar komt negentig procent van de treinen van de NS op tijd. Alleen in de herfst ligt het percentage lager. De vallende bladeren zorgen voor een spekgladde ondergrond en ook het weer zit vaak niet mee. Vorig najaar kwam 89 procent van de treinen op tijd, maar dat had ook te maken met het relatief gunstige weer. Een paar flinke stormen had dat percentage zomaar omlaag kunnen brengen.

Janssen: ,,We hebben niet de illusie dat dit alle vertragingen gaat oplossen, maar wat we kunnen bijdragen aan een snellere reis is alleen maar mooi meegenomen.’’