Vier zussen overlijden bij ongeluk limousine Amerika

Bij een limousinecrash afgelopen zaterdag zijn onder andere vier zussen omgekomen. Alle inzittenden van het voertuig hebben het niet overleefd.

De zussen vierden de verjaardag van de jongste, samen met drie van hun echtgenoten, schrijft de New York Post. „Een van hen was pas getrouwd en dit was haar verrassingsfeestje", vertelt de tante van de zussen. Broer Tom King zegt dat ze „de vier musketiers" waren en erg hecht waren. Van de zeven broers en zussen die King had, zijn er nu nog drie over, vertelt hij. Een aantal van de overleden zussen hadden jonge kinderen.

In de limousine zaten 18 mensen, die allen zijn omgekomen bij het ongeluk. Het voertuig reed met meer dan 90 kilometer per uur in op een parkeerplaats van een lokaal café. De limousine negeerde een stop-bord. Op de parkeerplaats raakte de wagen een andere auto en twee voetgangers, die op dat moment de herfstkleuren in de omgeving aan het bekijken waren. Er zijn ook gewonden gevallen, maar het is niet duidelijk hoe die eraan toe zijn.

Het is het dodelijkste ongeluk sinds 2005 in de staat New York, schrijft Timesunion.