Vier jonge meiden strijden om plekje bij de VN

Vier jongeren (allemaal dames!) maken kans om Nederland in twee functies te vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties: jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid en jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. Jessica, Hajar, Eefke en Roos zien dat helemaal zitten en kijken uit naar een spannende campagne en strijd. Wie het gaan worden? Dat bepaal jij! Je kunt vanaf maandag 29 oktober (9.00 uur) tot en met 5 november (20.45 uur) op de kandidates stemmen via stem.njr.nl. Op die maandag 5 november wordt op de door NJR georganiseerde Nacht van de VN in Amsterdam (thema: lifegoals) bekend welke twee jongeren de stem van Nederland mogen laten horen.

‘Ik luister en vraag door’

Jessica Effah (23, Zaandam)

Studie: Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam (afgerond). Loopt nu stage op een MBO Regiocollege en werkt als invaller in het basisonderwijs.

Kandidate: Mensenrechten en Veiligheid.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Als jongerenvertegenwoordiger wil ik diversiteit positief in gaan zetten. Ik wil er voor zorgen dat elke jongere wordt gehoord. Door te luisteren naar iedereen kom je tot nieuwe inzichten en ideeën. Zo kunnen wij als jongeren er samen aan werken om een prettigere samenleving te creëren in de toekomst. Een toekomst waar iedereen een plek heeft en ieders mening even zwaar weegt.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Ik ga actief met jongeren in gesprek. Ik luister en vraag door. Ik ga gastlessen geven om te informeren, maar ook gesprek met de jongeren is daarbij belangrijk. Daarnaast wil ik de jongeren, bijvoorbeeld door trainingen en events, een positiever zelfbeeld geven. Ook wil ik leuke evenementen en trainingen aanbieden omtrent diversiteit.

Jessica.

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Ongelijke kansen. Op dit moment zijn er heel veel mensen, wereldwijd, met ambities en doelen die zij niet kunnen behalen door de plek waar zij zijn geboren. Dat vind ik oneerlijk. Ik ben een voorstander van passende hulp. Dat houdt in dat je hulp krijgt die aansluit bij jouw hindernis, zodat je dezelfde kansen hebt als iemand zonder die hindernis.

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

Omdat dit niet alleen draait om mij. Dit draait om een hele generatie en onze toekomst. Stemmen op mij betekent dat wij samen aan het werk gaan om een fijnere samenleving te bouwen voor onszelf én voor elkaar. Ik ben degene die zich hier hard voor gaat maken als jongerenvertegenwoordiger. Uiteindelijk zie ik deze taak als een samenwerking, waarbij ik wil luisteren naar iedereen.

Stemmen op Jessica? Dat doe je via stem.njr.nl/Jessica.

‘Jongeren verfrissen’

Hajar Yagkoubi (18, Helmond)

Studie: 1e jaar International Business Administration aan de Tilburg Universiteit.

Kandidate: Mensenrechten en Veiligheid.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Vaak haken jongeren bij het woord politiek af. Ik hoop als jongerenvertegenwoordiger jongeren mee te kunnen laten denken over politiek op een interessante manier. Zo creëren we betrokkenheid en betere vertegenwoordiging. Slechts 3 procent van de politici wereldwijd vertegenwoordigen nu jongeren. Dat moet anders want wij, als jongeren, zijn juist 100 procent de toekomst.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Door het organiseren van speak-and-eats, discussiepanels, via social media, workshops en meer! Ik wil niet per se op één manier jongeren benaderen. Ik wil juist iedere keer op een andere manier met jongeren in gesprek gaan. Andere vormen trekken ook weer andere soorten jongeren aan, wat dan superveel meerwaarde heeft.

Hajar.

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Waar jongeren het liefst over willen spreken. Jongerenvertegenwoordigers zijn immers de brug tussen jongeren en politiek. Wat daarom vooral relevant is, is dat de boodschap van jongeren naar de politiek uitgesproken wordt. En dat kan dan over van alles gaan; de kloof tussen hoogopgeleiden en praktisch opgeleiden, mensenrechten, privacy kwesties enzovoort.

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

Al drie jaar ga ik samen met een groepje jongeren in gesprek met andere jongeren en koppel hun adviezen aan de gemeentepolitiek terug. Hier heb ik veel geleerd van jongeren in allerlei situaties; van jongeren in jeugdzorg tot jonge ondernemers. Ik hoop dan ook mijn ervaring en enthousiasme hieruit in te kunnen zetten als jongerenvertegenwoordiger.

Stemmen op Hajar? Dat doe je via stem.njr.nl/Hajar.

‘Van probleem een kans maken’

Eefke van de Wouw (23, Tilburg)

Studie: Future Forecasting & Concept Development.

Kandidate: Duurzame Ontwikkeling.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Ik herinner me dat ik op de basisschool al het broeikaseffect tekende. Jongeren groeien op met het klimaatvraagstuk en worden er oud mee. Ze krijgen wel les over geschiedenis, maar niet over de toekomst. Waarom is dat? Het is belangrijk dat we ze voorbereiden op de snel veranderende wereld van morgen.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Door jongeren niet naar oplossingen te laten zoeken binnen oude hokjes en kaders, maar ze dat op hun eigen manier te laten doen. Niet over jongeren maar mét jongeren praten. Ik denk dat we veel kunnen leren van de jongste generatie als we met oprechte aandacht naar ze luisteren.

Eefke.

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Systemen kunnen veranderen, mensen kunnen veranderen, maar klimaatverandering is onveranderlijk als we nu geen actie ondernemen. Ik geloof dat de uitdagingen van deze tijd vragen om een nieuwe manier van denken. De vernieuwende, frisse blik van jongeren is precies de kracht die van problemen kansen maken.

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

Toen ik aan middelbare scholieren vroeg wat ze tegen de VN zouden willen zeggen, zeiden zij: ’Oudere generaties geven ons de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het klimaatprobleem, maar nemen ons vervolgens niet serieus.’ Ik doe dat wel en wil ze uitnodigen om samen onderdeel van de oplossing te zijn. Doe je mee?

Stemmen op Eefke? Dat doe je via stem.njr.nl/Eefke.

‘Ik heb honderden oplossingen’

Roos Kolkman (21, Den Haag)

Studie: Duurzame Ontwikkeling en Internationaal Recht aan het Leiden University College in Den Haag.

Kandidate: Duurzame Ontwikkeling.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Als jongerenvertegenwoordiger wil ik jongeren ervan bewust maken dat je als individu zo veel meer kan dan je zelf vaak beseft. Het is aan ons om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Verder wil ik beleidsmakers, nationaal én internationaal, inspireren met de ideeën die ik van de Nederlandse jongeren meekrijg.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Naast het in gesprek gaan met jongeren wil ik sociale media gebruiken om met hen in contact te komen. Ik zal mij opstellen als de brug tussen de (internationale) politiek en jongeren en ingewikkelde kwesties over duurzaamheid vatbaar maken; dit onder meer met vlogs en korte video’s. Goede ideeën over duurzaamheid mag je me altijd sturen via facebook.nl/roosvoordevn.

Roos.

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Onwetendheid. Duurzame ontwikkeling wordt vaak nog gezien als bijzaak of simpelweg te ingewikkeld om zelf iets mee te doen. Iedereen kan bijdragen aan een duurzamere wereld, alleen is het wel noodzakelijk dat duurzaamheid vaker besproken wordt, ook in scholen en bij de overheid. De problemen zijn immers misschien groot, maar de oplossingen zijn klein en ontelbaar.

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

Door mijn ervaring als duikinstructrice, zwemmende tussen het drijvende oceaanplastic, besloot ik om door middel van mijn studie mijn enthousiasme voor duurzaamheid te bewerkstelligen. Deze passie helpt mij enorm in het motiveren en inspireren van anderen. Dit geeft mij de mogelijkheid om niet alleen één oplossing te zien voor een milieukwestie, maar wel honderden.

Stemmen op Roos? Dat doe je via stem.njr.nl/Roos.