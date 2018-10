Verlies van 5000 banen door telemarketingverbod

’Telefonische verkooptoppers’, ’Outbound telemarketingagent’ en ’Commercieel telefonisch medewerker’. Wie een (bij)baan ambieert in een callcenter kan volgens vacaturesites volop aan de bak. Maar dat kan met het geplande verbod op ongevraagde telemarketing drastisch veranderen. Door de maatregel kunnen 5000 (outbound)telemarketeers hun baan verliezen.

Die consequentie verwacht de Klantenservice Federatie, een vereniging van zo’n 200 bedrijven binnen de klantcontactbranche. Het gaat dan om telemarketeers die met een commercieel doeleinde potentiële klanten benaderen. In het plan van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) mogen zij dat in de toekomst alleen nog doen wanneer er expliciet toestemming voor is gegeven.

Ergernis

Keijzer komt tot die maatregel door de breed gedragen ergernis over telefonische verkoop onder de bevolking. Ruim 50 procent van de consumenten blijkt zich hieraan te storen.

„Het feit dat consumenten hier niet gelukkig van worden is voor ons ook niet goed”, vertelt Geeske te Gussinklo, directeur van de Klantenservice Federatie. De vereniging is al een jaar in gesprek met het ministerie om een oplossing te vinden voor het probleem. „Liever hadden we het door middel van zelfregulering opgelost, maar uiteindelijk is het deze maatregel geworden.’’

Outbound

Volgens de Klantenservice Federatie werken er op dit moment zo’n 140.000 medewerkers in de klantcontactbranche. Daarvan zijn er zo’n 20.000 werkzaam in de tak waarin ’outbound’ naar potentiële klanten wordt gebeld. De federatie verwacht door dit verbod 5000 outboundmedewerkers te verliezen.

De werknemers die overblijven kunnen zich dan richten op de klanten die toestemming hebben gegeven voor telemarketing. Ook verwacht de federatie dat bedrijven meer zullen uitwijken naar online verkoopmethodes.

Goede doelen

De maatregel heeft niet alleen gevolgen voor de werkgelegenheid, ook voor andere sectoren, voorspelt Te Gussinklo. „Telemarketing is een ideaal kanaal voor onder meer het MKB en goede doelen. Er is immers direct contact met de klant. Zij zullen op andere manieren klanten moeten gaan bereiken. En dat is best een opgave.’’

Want ondanks de irritatie over telefonische verkoop, is het een strategie die volgens Te Gussinklo nog altijd z’n vruchten afwerpt. „Het kanaal werkt absoluut. Daarom wordt telemarketing nog altijd ingezet.’’

Keijzers voorstel voor het verbod staat in de Consumentenagenda dat later besproken wordt door de Tweede Kamer.