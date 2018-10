Veel mensen weten de defibrillator niet te vinden

Het komt nog te vaak voor dat mensen in geval van nood de defribrillator niet kunnen vinden. De Hartstichting meldt dat het nog niet belangrijk genoeg gevonden wordt dat er op veel plaatsen een AED (automatische externe defibrillator) hangt, terwijl het apparaat bij een hartstilstand levens kan redden. De organisatie wil dat er in een iedere buurt zo'n AED komt en roept mensen op om met elkaar een apparaat aan te schaffen.

,,We zijn zeker al vooruit gegaan, want er zijn nu 15.000 AED's bij ons geregistreerd, maar we willen naar 30.000. We hopen dat mensen met elkaar in de buurt een AED willen afschaffen. De kosten van zo'n apparaat bedragen tussen de 1000 en 1600 euro. Met elkaar is dat te doen'', aldus directeur Floris Italianer.

Gesloten ruimte

Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat ruim een derde (34 procent) van de Nederlanders niet weet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. En als ze het wel weten, is het nog maar de vraag of de defibrillator wel bereikbaar is en niet achter een dichte deur of in een gesloten winkelpand hangt.

In Zuid-Holland is dan ook bijna de helft van de AED's niet altijd direct inzetbaar. In Drenthe en Noord-Brabant is het beter geregeld: daar is 79 procent van de defibrillatoren altijd toegankelijk.

Niet in kaart

Wekelijks worden volgens de stichting ruim driehonderd mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. ,,Het kan niet zo zijn dat we er veel hebben hangen in het land, maar omdat we niet precies in kaart hebben waar ze hangen, ze niet kunnen worden ingezet'', aldus Italianer.