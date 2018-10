Uber wil tegen 2021 hamburgers met drone bezorgen

Uber Technologies, een afdeling van het transportbedrijf Uber, is bezig met plannen om drones in te zetten om voedsel af te leveren. Het ‘vliegende hamburgers’-project loopt voor op schema en zou tegen 2021 operationeel zijn. Het bedrijf ziet het als de oplossing voor stedelijke mobiliteit.

Nog even en je hamburger wordt door een drone aan je voordeur afgeleverd. Dat is het doel dat Uber voor ogen heeft. Binnen het bedrijf is Uber Technologies bezig met het project ‘vliegende hamburgers’, waarmee ze eten willen bezorgen met drones in plaats van koeriers. En de dienst zou sneller dan verwacht ingezet kunnen worden.

Geheimzinnige vacature

Volgens de Wall Street Journal zou Uber Express, de codenaam voor de dronedienst, al in 2021 operationeel kunnen zijn. De krant leidt dat onder meer af van een vacature die Uber onlangs had uitgeschreven. Het zocht een directeur die 'veilige, legale, efficiënte en werkbare vliegoperaties' kan aansturen. Een woordvoerder van het transportbedrijf wou niet veel kwijt over de nieuwe job, maar zei aan Fox Business wel dat het project nog maar in zijn kinderschoenen stond.

Toch liet CEO Dara Khosrowshahi in mei al weten een grote voorstander te zijn van de ‘vliegende hamburgers’. „Ik ben er van overtuigd dat zo’n dienst in elke stad een oplossing kan zijn voor stedelijke mobiliteit”, liet de topman toen optekenen. Hij legde verder nog uit dat de drones je eten in vijf minuten naar je huis kunnen brengen, terwijl koeriers er soms een half uur over doen.