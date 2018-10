Bijna weekend! De krant van vrijdag 26 oktober is klaar, gedrukt en is morgenochtend te vinden op onder andere de grote treinstations in Nederland. Benieuwd en nieuwsgierig naar wat er in staat?

Klein voorproefje: het gaat –natuurlijk- over de aanstaande voetbalklassieker. Zondag speelt Ajax tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. Het ligt in de lijn der verwachting dat de hoofdstad het gaat winnen van de havenstad, maar Robin van Persie is daar niet zo zeker van. ‘Ik doe niet mee aan de hype dat Ajax nu fan-tas-tisch is’, zegt Robin.

Verder besteden we aandacht aan de faillietverklaring van onder andere het Slotervaartziekenhuis, de gevonden bommen (nu bij onder meer Joe Biden) en de scooterbusiness in Amsterdam. Daar gaat het momenteel slecht: omdat de scooters naar de rijbaan moeten verkassen, laten mensen de scooters links liggen. Dat merken de verkopers.