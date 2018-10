Twee F-16's ingezet om agressieve man in vliegtuig

Iedere dag vroeg uit de veren? De hele dag in een overal lopen? Alleen maar koeien melken? Het boerenleven is heus niet zo ouderwets als het doet lijken. Om jongeren meer te interesseren voor het boerenleven is er een kalender gemaakt. Jawel, een naakte-boerenkalender voor het jaar 2019.

Er zijn namelijk steeds minder jongeren die een toekomst voor zich zien op de boerderij en dat zou er alles mee te maken hebben dat 'de agrarische sector het in ons land moet ontgelden', laat initiatiefnemer Stef Bloo weten aan RTL Nieuws. "Dat is een zorgwekkende ontwikkeling in mijn optiek. Boeren zorgen immers voor het voedsel op onze tafels."