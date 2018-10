Tsunami van koopjesjagers bestormt Flying Tiger

Het is erg dinsdag druk bij de filialen van de Flying Tiger. Waarom komen er zoveel mensen op de prullaria-speciaalzaak af? De Deense winkelketen viert haar tiende verjaardag en daarom kost elk product in het assortiment slechts een euro.

En omdat Hollanders wel van een beetje korting houden, staan er lange rijen voor Flying Tiger-filialen verspreid over het hele land. Hierbij worden termen als 'gekkenhuis', 'invasie' en 'chaos' niet geschuwd.

Black Tuesday?

Met een wachttijd die tot uren kan oplopen in de rij staan voor pannenlap in de vorm van een uil, een kattenmand met een haaienmond of een mok in de vorm van een cactus. Voor alle 23 filialen van Flying Tiger is een soortgelijk beeld te zien. Er staan beveiligers aan de ingang om ervoor te zorgen dat het tienjarig jubileum ordentelijk verloopt en mensen mogen in kleine groepjes per keer naar binnen. Ze mogen maximaal vijf producten per keer meenemen.

De doorgewinterde volhouders moeten echter wel de grillen van Moeder Natuur doorstaan want het is een stuk koeler en onstuimiger weer dan vorige week. Wil jij nou ook een rekenmachine in de vorm van een voet of een pantoffel in de vorm van een rekenmachine? Kleed je dan warm aan en neem een thermoskan warme chocolademelk of thee mee. Ook een paraplu is aan te raden. Heb je geen paraplu? Dat komt mooi uit. Deze zijn dinsdag voor slechts 1 euro verkrijgbaar bij Flying Tiger. (of bij de Action)

En het was nog lang onrustig in de binnensteden van Nederland.

