Trump: media misbruiken zaak bompakketten

Volgens president Donald Trump van de Verenigde Staten maken de media misbruik van de zaak rondom de bompakketten. Media zouden de zaak gebruiken om over zijn rug politiek te scoren.

„We hebben de afgelopen uren een poging van de media gezien om de sinistere acties van één individu te gebruiken om politieke punten tegen mij en de Republikeinse partij te scoren", zei Trump tijdens en speech in Charlotte in de staat North Carolina, waar hij campagne voert voor de tussentijdse verkiezingen. „CNN sucks", was een veel gehoorde kreet in het publiek tijdens de bijeenkomst.

Eerder tweette Trump al dat de 'fake news media' de schuld zijn van de bompakketten. „Een groot deel van de boosheid die we vandaag in onze maatschappij zien wordt veroorzaakt door de bewuste foute en inaccurate verslaggeving van de mainstream media, die ik fake news noem", zo twittert de Amerikaanse president. „De mainstream media moeten zorgen dat ze beter voor de dag komen, SNEL!"

Explosieven

De afgelopen week werden in totaal dertien bompakketten onderschept. Ze waren geadresseerd aan prominente Democraten en critici van Trump. Zo was een pakket geadresseerd aan oud-president Obama, aan voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton en televisienetwerk CNN.

Eerder was nog niet duidelijk of het om echte explosieven zou gaan, of dat er sprake was van nepbommen. Inmiddels is het duidelijk dat de pakketten wel degelijk explosief materiaal bevatten. Of de explosieven ontploffen wanneer de pakketten worden opengemaakt, wordt nog onderzocht.

Vrijdag werd in de buurt van Miami een verdachte opgepakt, de 56-jarige Cesar Sayoc. De FBI sluit niet uit dat er meerdere mensen achter de bompakketten zitten. Sayoc kan bij een veroordeling maximaal 48 jaar cel krijgen.