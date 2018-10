Syriër vast voor terrorisme na ophef in Balie

In Amsterdam is dinsdag de 32-jarige Syriër opgepakt die vorige jaar ophef veroorzaakte met zijn aanwezigheid in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. De man is opgepakt voor terroristisch geweld in zijn land van herkomst. Syrische activisten wezen de man destijds aan als extremist.

Nu zit hij vast omdat het Openbaar Ministerie (OM) hem inderdaad verdenkt van terroristisch geweld. Hij zou hebben gevochten voor de groepering Jabhat al-Nusra, die verwant is aan terreurbeweging al-Qaeda. Volgens het OM is de man mogelijk betrokken geweest bij aanslagen in Syrië die veel levens hebben geëist.

Valse naam

De man dook in september op tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de 'hoofdstad' van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem. Zij dachten overigens dat hij bij IS hoorde in plaats van bij al-Nusra. De directie van De Balie reageerde destijds geschokt op het feit dat hij vrij kon binnenlopen bij de bijeenkomst. Ook Tweede Kamerleden waren daar bezorgd over.

Het OM heeft vastgesteld dat de verdachte in 2014 onder een valse naam en met een vervalst paspoort een tijdelijke verblijfsvergunning heeft weten te bemachtigen. Uit AIVD-informatie kwam later naar voren dat hij uit Raqqa komt en „heeft deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië."

Naam zuiveren

De verdachte moet vrijdag voor de rechter-commissaris in Rotterdam verschijnen, die dan onder meer bepaalt of hij langer vast blijft. Behalve lidmaatschap van een terroristische organisatie wordt hij verdacht van witwassen.

Enkele maanden na het tumult bij De Balie gaf de man interviews aan de Volkskrant en tv-programma Nieuwsuur, omdat hij zijn naam wilde zuiveren. „Ik heb mijn leven hier, mijn werk. Dit kan alles kapot maken", zei hij. De man, die zichzelf Aziz noemde, zei in een Amsterdams café te werken. In 2011, toen hij nog in Syrië was, zat hij naar eigen zeggen ondergedoken bij Ahrar al-Sham, een andere islamitische rebellengroepering.