Sulawesi nog volledig in puin: 5000 mensen vermist

Na de aardbeving en het tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi vorige week vrijdag, wordt gevreesd dat het dodental nog veel verder oploopt. Het officiële dodental staat nu op 1793 en de Indonesische dienst voor rampenbestrijding BNPB spreekt van 5000 vermisten.

Volgens de BNPB kan het aantal vermisten nog veranderen omdat er in meerdere getroffen dorpen nog moet worden vastgesteld hoeveel mensen er nog vermist worden. Dat zei het hoofd van de dienst op een persconferentie. De dienst meldde dat donderdag de zoektocht naar vermisten wordt stopgezet.

Foto: ANP

Enorme schade

De aardbeving in het noordwesten van Sulawesi veroorzaakte een metershoog tsunami. De schade op het eiland is enorm: tienduizenden huizen zijn verwoest en ruim 2500 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Een groot deel van het rampgebied is moeilijk te bereiken: veel wegen zijn onbegaanbaar en het vliegveld is beschadigd geraakt. De afgelopen dagen zijn ernstige tekorten ontstaan in het getroffen gebied, daarvan begint de voedsel- en brandstofaanvoer is intussen op gang te komen. Lokale hulpverleners van de organisaties achter Giro555 zijn in het gebied om hulp te bieden en de totale omvang van de ramp in kaart te brengen.

Foto: ANP

Massagraf

Het overgrote deel van de doden is gevallen in de stad Palu. Daar is een massagraf gemaakt voor de slachtoffers die voorlopig plaats biedt voor ruim 300 lichamen. Willem Rampangilei van de rampenbestrijdingsdienst zegt dat het graf nog kan worden vergroot als dat nodig is. „Het is belangrijk dat de lichamen snel worden begraven om religieuze- en gezondheidsredenen. Een groot aantal slachtoffers is moslim; normaal gesproken worden mensen binnen een dag begraven'', aldus Rampangilei.

Foto: ANP

Nationale actiedag

Aanstaande woensdag is een nationale actiedag om geld op te halen voor de slachtoffers op het Indonesische eiland Sulawesi. Dat hebben de NPO en de samenwerkende hulporganisaties bekendgemaakt. Via Giro 555 is al ruim 3,3 miljoen euro opgehaald voor Sulawesi.