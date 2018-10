Studente pleegt zelfmoord na pesterijen in de cel

Een 21-jarige studente uit Schotland heeft zichzelf van het leven beroofd in de gevangenis omdat ze daar werd geterroriseerd door andere gevangenen. Gevangenispersoneel heeft niet ingegrepen tijdens de hevige pesterijen waar de vrouw mee te maken kreeg.

Katie Allan (21) zat in de gevangenis vanwege een 'hit and run' en rijden onder invloed. Ze kreeg een gevangenisstraf van twee jaar omdat ze de 15-jarige tiener Michael Keenan had geraakt tijdens het rijden en hem bloedend achterliet op de weg. Keenan had een gebroken enkel en een gebroken oogkas.

Besefte het niet

Op het moment van het ongeluk was Allan 20 jaar oud en studeerde ze aardrijkskunde aan de Universiteit van Glasgow. Ze had vier pinten gedronken op het moment van het ongeluk. Allan heeft altijd verklaard dat ze niet besefte dat ze iemand had geraakt nadat ze een klapband had gehad. Toch werd ze veroordeeld tot 16 maanden celstraf, ondanks het feit dat Keenan en zijn familie de rechter vroegen haar niet gevangen te zetten.

Vrienden van het meisje noemden Allan lief en verklaarden dat zij 'in het hol van de leeuw' zat. De ouders van Allan zijn woest: volgens hen werd hun dochter gekweld door de andere vrouwen, maakten ze haar belachelijk en werd ze heel erg gepest.

Naakt paraderen

Zo zou Allan naar verluid naakt hebben moeten paraderen voor de ogen van het gevangenispersoneel, tijdens een zoektocht in het kader van een gevangenistraining. Het gevangenispersoneel zou niet hebben ingegrepen.

,,Ze werd absoluut gepest" vertelt een vriend van Allan aan The Sun. ,,Dat en de gevangenisomgeving hebben er rechtstreeks aan bijgedragen dat ze haar leven heeft beëindigd. Ze had daar nooit moeten zijn geweest."

,,Eén vrouw liet haar sigaretten voor haar halen, haar postzegels afgeven, brieven voor zichzelf posten... Ze had haar onwijs bang gemaakt met bedreigingen" Allan raakte zelfs zo gestresst dat ze aan ernstige haaruitval leed.

Wel straf, maar niet zo

De ouders van Allan, Linda en Stewart, voeren nu een campagne voor verandering in het rechtssysteem, al verklaren ze dat zij wel vonden dat Allan gestraft moest worden.

Wat er nu gebeurd is, is volgens de ouders echter te bizar voor woorden. Linda: ,,Katie werd gepest en afgetuigd. Ze was duidelijk in nood. Ze was haar haar kwijt! Tijdens mijn laatste bezoek dat ik samen met haar broer deed, wisten we dat er iets mis was. Ze zag er uitgeput uit en had niet geslapen omdat ze werd geterroriseerd en gepest. We hebben dit gemeld bij twee van de gevangenisofficieren en we weten nu dat ze vlak voor haar dood hebben gezegd dat ze misschien naar de gevangenis voor volwassenen zou worden overgebracht. Katie zou doodsbang zijn geweest."

Zelfbeschadiging

Allan zou uiteindelijk 16 maanden in het gevang zitten, maar pleegde na vijf maanden zelfmoord. Daarvoor beschadigde de studente zichzelf, waar haar ouders achterkwamen. Ze hebben gevraagd aan de beveiligers waarom er niet op hun dochter gelet werd, aangezien de beschadigingen op moesten vallen omdat zij regelmatig naakt werd gezien tijdens striponderzoeken.

De ouders van Allan zijn ook woest over het feit dat hun dochter de gevangenis in moest, terwijl er een groot aantal zaken van dezelfde aard bekend is waarbij de veroordeelde dat niet hoefde. In het geval van Allan werd gezegd dat het 'onmogelijk' was om haar niet gevangen te nemen.

Ook de ouders van Keenan zijn verslagen. Moeder Margaret: ,,Katie kreeg een straf die wij allemaal niet wilden en we waren dan ook verscheurd van verdriet toen we lazen dat ze zichzelf van het leven had beroofd. Ze had ons nogmaals een brief geschreven vanuit de gevangenis om haar excuses aan te bieden. Dat was de tweede keer en ze herhaalde dat ze niet wist dat ze Michael had geraakt. Het hele gebeuren is een tragedie voor haar familie."