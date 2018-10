Stop de schaamte en ga voor die doggybag

Soms krijg je een enorme portie eten in een restaurant of heb je zelf toch net iets te weinig eetlust, maar feit is dat er eten op je bord ligt en jij het niet meer op kan. Wat doe je dan? Laat je het weghalen door de bediening of vraag je om een doggybag? Dat laatste zouden we moeten doen, maar vinden we nog wel eens gênant om te vragen. Hoewel, we worden er wel steeds beter in.

We durven iets vaker om een doggybag te vragen, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Van de benaderde personen zegt 44 procent het gênant te vinden om een doggybag te vragen. In 2014 ging dat nog om meer dan de helft van de ondervraagden. Natuur & Milieu is blij met de ontwikkeling en constateert dat de doggybag, die in landen als de Verenigde Staten en Zweden heel normaal is, langzaam ingeburgerd raakt.

Gênant

Om de doggybag door alle Nederlanders te laten omarmen is nog wel wat arbeid nodig. Over het algemeen ervaren we het vragen om zo’n bakje of zakje als gênant. „We vermoeden dat mensen geen uitzondering willen zijn”, zegt Dorien Ackerman van Natuur & Milieu. „Het is hier, in tegenstelling tot in andere landen, niet gebruikelijk om een doggybag mee te namen of om er naar te vragen. We ervaren het als armoedig of denken dat we gierig overkomen op het personeel of de mensen om ons heen.”

83 miljoen borden

Dat is zonde, zegt Ackerman, want als we allemaal standaard om een doggybag zouden vragen, gaan we heel wat voedselverspilling tegen. „In Nederland alleen al is er zo veel voedselverspilling in de horeca dat je er 83 miljoen borden mee kunt vullen. We hebben het dan over 55.000 ton aan voedsel.” Om dat tegen te gaan, moeten we massaal vragen om doggybags, zegt ze. „Daarmee geef je als klant ook een signaal af naar de restaurants. Misschien moeten zij de grootte van hun porties wel aanpassen.”

Momenteel krijgt 41 procent van de gasten in een restaurant nu wel eens een bakje of zakje aangeboden om overgebleven voedsel in mee te nemen. Dat aantal loopt wel steeds meer op. Ackerman: „We kunnen niet meten hoeveel restaurants een doggybag aanbieden omdat de aankoop daarvan allemaal via groothandels gaat. Wat we wel weten is dat het afgelopen jaar 400.000 doggybags zijn verkocht. Dat is tien procent meer dan vorig jaar.”

Dat biedt hoop, maar Ackerman zou graag zien dat restaurants de service actief aan gaan bieden. „We moeten ons er niet meer voor schamen. Restaurants kunnen stickers en logo’s gebruiken om aan te geven dat het normaal is dat er om een doggybag gevraagd wordt. Zo verlaag je de drempel.”

Stijging

„Het goede nieuws is dat steeds meer mensen erom vragen”, vervolgt ze. „Ja, we vinden het nog gênant maar het wordt al wat normaler. In een paar jaar tijd zien we al een stijging van tien procent. Nou, dan wordt het misschien wel wat. Ook belangrijk: de jongere generaties vindt het veel minder gênant om een doggybag te vragen. Die staan er meer voor open, dus dat is een positief beeld voor de toekomst.”