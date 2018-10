Stint sleept minister voor de rechter vanwege verbod

Aan het werk zijn maar tegelijkertijd in armoede leven; het is frustrerend en het komt ook nog eens steeds vaker voor in Nederland. Van alle werkenden is 4,6 procent, ofwel zo'n 320.000 mensen, arm. Van hen werken er 175.000 in loondienst en 145.000 als zelfstandige. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.

Om armoede te definiëren hanteert het SCP het zogenoemde 'niet-veel-maar-toereikend-criterium', gebaseerd op de minimale kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, plus nog een klein bedrag voor ontspanning en sociale activiteiten. In 2014 was de norm voor een alleenstaande 1063 euro per maand.

Toename