Spinnen zijn handige huisgenoten

Acht harige pootjes die maar al te graag hard over je keukenvloer rennen. Menig vrouw gilt het uit en springt op de bank. Ook bij sommige mannen breekt het zweet uit. Een hele prestatie voor zo’n klein beestje dat de naam spin draagt. Nu de regen weer met bakken uit de hemel komt en de temperatuur op standje teleurstellend koud staat, zoeken ook spinnen een warm onderkomen. Waar is het nou gezelliger dan lekker bij jou thuis. Spinnenexpert, Peter van Helsdingen, legt uit waarom we de beestjes juist in de herfst zien en hoe handig deze diertjes eigenlijk zijn

,,In de herfst wordt het buiten kouder. Dan zoeken de diertjes binnen in huis beschutting en warmte”, legt Van Helsdingen uit. Er is volgens hem echter nog een reden waarom je in de herfst meer spinnen in huis hebt. De dieren planten zich in dit seizoen namelijk voort. ,,Vrouwtjesspinnen zitten vaak binnen in de kruipruimte, meterkast of rommelkamer terwijl de mannetjesspinnen buiten rondrennen. In de herfst planten spinnen zich voort. De mannetjes gaan dan in huis op zoek naar de vrouwtjes”, vertelt Van Helsdingen.

Stofzuiger

Veel mensen willen geen spinnen in huis en zuigen ze op met de stofzuiger. Ook Van Helsdingen herkent dit. ,,Bij mij het thuis worden de spinnen helaas ook vaak opgezogen met de stofzuiger. Ook zijn veel mensen bang voor het achtpotige beestje. ,,Als er een pissebed rondloopt of een vlieg denken mensen ‘die kan niet veel kwaad’. Een spin daarentegen willen ze al snel weg hebben, omdat ze denken dat die giftig is.”

Er zit een kern van waarheid in de gedachte dat spinnen giftig zijn, maar de angst is niet reëel. Van Helsdingen stelt ,,dat alle spinnen giftig zijn’’. Maar Nederlandse spinnen hebben zulke kleine kaken dat ze niet door onze huid heen kunnen bijten. Mocht je wel gebeten worden door een spinnetje is de kans dat je daar last van hebt heel klein. Er is volgens hem dus geen reden om bang te zijn.

Vangen

Ben jij de grote held op sokken die altijd voor jan en alleman de spinnen weghaalt? Dan heeft Van Helsdingen nog een paar tips voor je:

Vang een spin nooit met je handen. ,,In de tijd dat jij die spin vast hebt gepakt, kan hij zich verdedigen en je bijten. Bij de meeste spinnen merk je hier niks van. Soms zijn er echter tropische spinnen die via transporten ons land binnenkomen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld de Zwarte Weduwe. Deze spinnen kunnen wel bijten.”

De stofzuiger is ook geen optie. Als je de spin opgezogen hebt, zet je de stofzuiger weer uit. De spin gaat dan opzoek naar de uitgang van de stofzuiger en wandelt zo je huis weer in.

,,Het beste is om een glas over de spin heen te zetten en een kaartje onder het glas te schuiven. Zo kun je de spin vangen en naar buiten brengen zonder het beest aan te raken met je handen. Je weet nooit of het een tropische spin zoals de zwarte weduwe is of een gewone huisspin.” Niemand wordt graag gebeten, of wel?

Hoewel Van Helsdingen graag tips geeft over hoe je de beestjes het beste weg kunt halen raadt hij het weghalen van spinnen zeker niet aan. ,,Spinnen doen veel goed omdat ze insecten wegvangen. Iemand die veel last heeft van muggen en vliegen in huis zal zien dat een spin een handige huisgenoot kan zijn. De muggen en vliegen verdwijnen namelijk als sneeuw voor de zon. Gewoon laten zitten dus, die achtpotige vrienden.”