'Spijt als we niets doen tegen klimaatverandering'

Oud-VN-chef Ban Ki Moon zei dinsdag in de Ridderzaal in Den Haag dat de wereld nu in actie moet komen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ban was in Den Haag aanwezig bij de presentatie van een nieuwe commissie. Deze commissie het landen helpen met aanpassingen, zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld droogtes en zeespiegelstijging.

Parijs

„We staan op het 'point of no return'. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden, zoals afgesproken in Parijs, zullen de gevolgen intenser worden. Miljoenen levens gaan verloren, de economie lijdt schade en arme mensen die het minst hebben gedaan om de problemen te veroorzaken zullen er het meest onder lijden'', zei Ban. Hij voegde er aan toe: „De tijd om in actie te komen, is nu, maar we kunnen het niet alleen doen. We zitten in hetzelfde schuitje. Als we nu niet optreden, zullen we hier de komende generaties spijt van hebben.''

De Commission on Global Adaptation wordt opgezet door zeventien landen. Behalve Nederland zijn dat onder meer China, Canada, Duitsland en Groot-Brittannië. Ban is een van de voorzitters, samen met Microsoft-grondlegger Bill Gates en Wereldbank-baas Kristalina Georgieva. De commissie wordt gevestigd in Rotterdam en Groningen. In 2020 is Nederland gastheer van een internationale top over aanpassing aan het nieuwe klimaat, de Climate Adaptation Action Summit. Daar zal de commissie laten zien wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren.

Overstromingen

Onder de oprichters van de commissie zijn de Marshalleilanden. Dat is een groep kleine koraaleilanden in de Grote Oceaan, tussen Hawaï en Australië. Het grootste deel van het land zit op zeeniveau of net erboven. Het hoogste punt is een heuveltje van veertien meter. Het land dreigt deze eeuw te verdwijnen onder zee. Bangladesh, een andere oprichter, kampt al met veel overstromingen maar krijgt de komende jaren mogelijk nog meer water te verwerken, als meer sneeuw in de Himalaya smelt.