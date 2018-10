Sari van Veenendaal: ‘Staatsbanket was sprookje’

De gepocheerde tong met een mousse van kreeft in champagnesaus, gouden borden en op je wenken bediend worden. Het klinkt als een meisjesdroom. ,,Ik heb het wel een beetje beleefd als een soort van prinses in een sprookje waar ik bij mocht zijn”, vertelt Sari van Veenendaal (28). Ze was deze week bij het staatsbanket in Buckingham Palace.

De keepster die wedstrijden voor zowel het Nederlands elftal als de Engelse ploeg Arsenal speelt, is met haar hoofd nog steeds in de wolken. ,,Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds een beetje aan het nagenieten ben, want ik heb nog niet heel veel tijd gehad om alles even terug te halen. Ik zit nog steeds een beetje in mijn sprookjeswereld.”

Deze jurk is speciaal voor Sari ontworpen door Sanne Smeets van MMI Amsterdam.

The Queen

Niet alleen Van Veenendaal was uitgenodigd voor het banket. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig. ,,We werden uitgenodigd om ons voor te stellen. We maakten een rij en daarvoor stonden Queen Elizabeth, koning Willem-Alexander en koningin Máxima”, vertelt Van Veenendaal. ,,Je had een kaartje met je naam en beroep erop en dat gaf je af aan degene die naast de Queen stond. Op mijn kaartje stond dus ‘voetballer’, want dat ben ik nou eenmaal en mijn naam ‘Sari van Veenendaal’.”

Haar ervaring met de koningin is een hoogtepunt voor Sari. ,,Queen Elizabeth gaf mij de hand. Ze bleef even stil staan en naar me kijken en toen zei ze: ,,footballer?”. Ik had niet verwacht dat ze iets tegen me zou zeggen, dus ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik zei maar ,,yes” en toen zei ze: ,,really?” dus toen zei ik weer: ,,yes”. Toen kreeg ik een soort van bevestigend knikje, dus ik denk ergens dat ze het wel tof vond om een vrouwelijke voetbalster in het gezelschap te hebben.”

Etiquette

Op het gebied van etiquette had Sari zich wel een beetje voorbereid. ,,Ik heb een aantal teamgenoten die best wel into het koningshuis en Buckingham Palace zijn. Zij hebben gezegd wat ik wel en niet mocht doen. Maar uiteindelijk zit je met een heel groot, deftig en net gezelschap dus dan kun je goed kijken wat er om je heen gebeurt”, stelt ze. Het gezelschap waarmee ze aan tafel zat was niet het enige waar Sari’s oog op viel. De bediening was namelijk ook tot in de puntjes verzorgd.

Gouden borden

,,De bediening kwam elke keer langs met schalen met daarop verschillende gerechten. Wat in de schalen lag mocht je met gouden bestek op je gouden bordje leggen. Je drinken is op en er wordt alweer bijgeschonken. Je legt netjes je bestek neer om te laten zien dat je klaar bent met eten en je bord wordt alweer opgehaald. Dat is gewoon koninklijk”, stelt ze.

Maar of haar eten ook lekkerder smaakt van een gouden bord? ,,Op dat moment smaakte mijn eten wel lekkerder omdat ik het van een gouden bord at. Maar ik houd het wel bij m’n Blond bordjes. Maar ik houd wel van de kleur goud. De EK-winst is goud. Ik voel me heel erg verbonden met goud.”