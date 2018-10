Rob Jetten: het gezicht van de nieuwe D66-generatie

De 31-jarige Rob Jetten volgt Alexander Pechtold op als fractievoorzitter van D66. Hij is pas sinds anderhalf jaar Kamerlid en lijkt nauwelijks ervaring te hebben. Ook is hij niet heel erg bekend bij het grote publiek. Een opmerkelijke en onverwachte keuze, of toch niet?

Ze leken er bij D66 al een poosje bezig mee bezig te zijn om hem te lanceren. Zo speelde hij een vrij prominente rol in de afscheidsvideo van Alexander Pechtold, wiens vertrek al voor de zomervakantie vaststond.

Kroonprins

Aan zijn zachte 'g' te horen, kan je waarschijnlijk al raden waar hij vandaan komt. Jetten is geboren in het Brabantse Veghel en opgegroeid in Uden. Zijn politieke loopbaan begon bij de Jonge Democraten, waar hij in 2008 landelijk voorzitter van werd. Dit smaakte naar meer want in 2010 werd hij fractievoorzitter van D66 in de Nijmeegse gemeenteraad. Hij was toen slechts 22 jaar oud.

Hij studeerde in die stad bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en was fractievoorzitter tot hij in de Tweede Kamer kwam. Als Kamerlid kreeg hij de portefeuilles klimaat, energie, spoor, democratische vernieuwing en Economische Zaken.

Single is de kersverse fractievoorzitter van D66 niet, hij woont samen met zijn vriend Sjoerd. Verder houdt hij van een feestje en jogt hij om zichzelf in goede conditie te houden. Hoe hij zichzelf typeert? „Ik was echt zo'n nerd die op zijn twaalfde al de krant las", liet hij in een oud interview optekenen.

Robot Jetten

De bebrilde Brabander zit sinds 2017 in de Kamer en heeft namens zijn partij enkele grote dossiers aangepakt. Veel mensen maakten voor het eerst kennis met hem toen hij het afschaffing van het raadplegend referendum moest verdedigen. Niet echt een dankbare klus, aangezien zijn partij altijd voor referenda was. Ook was hij namens D66 aan het woord over het Groningse gas.

Zijn optreden in de Tweede Kamer werd dan ook niet bijster goed ontvangen. Critici vonden hem nogal arrogant overkomen en zijn houterige manier van bewegen en spreken leverde hem de bijnaam Robot Jetten op. Ondanks de kritiek die vanuit alle flanken op hem werd afgevuurd, hield hij zijn hoofd koel.

Jetten was tevens een van de initiatiefnemers van de nieuwe klimaatwet die werd ingediend. Deze zeer ambitieuze wet moet Nederland een stuk duurzamer te maken. Een knal met een confettikanon samen met zijn leermeester Alexander Pechtold luidde de overwinning in.

Liberale Klaver

Alexander Pechtold liet tijdens zijn afscheidsspeech al subtiel doorschemeren dat het 'tijd was voor een nieuwe generatie'. D66 wil blijkbaar, net als een aantal andere partijen zoals de SP, GroenLinks, FvD en VVD een nieuw en 'fris' gezicht als boegbeeld van de partij.

D66 heeft duidelijk gekeken naar een aantal trends in binnen- en buitenland. Moet Jetten een progressief liberale Jesse Klaver worden? Het lijkt er wel op.

Ook de VVD lijkt in de persoon van de 37-jarige Klaas Dijkhoff de opvolger van Mark Rutte al in huis te hebben. Een opvallende parallel is te trekken tussen Dijkhoff (37), Klaver (32) en Jetten (31). Ze zijn alle drie fractievoorzitter van hun partij, dertiger, absoluut niet bang om in filmpjes te verschijnen én ze komen uit de provincie Noord-Brabant.

Deze verjonging van de fractieleiders in de Tweede Kamer valt op, vijf van de dertien partijen hebben nu een voorzitter van jonger dan veertig. Naast Dijkhoff, Klaver en Jetten zijn ook Thierry Baudet (35) en Lilian Marijnissen (33) kinderen uit de jaren '80.

Gaat het werken?

Hoewel de nieuwe fractievoorzitter van een Tweede Kamer-fractie niet per se de lijsttrekker wordt, heeft Rob Jetten wel de ambitie om D66-boegbeeld te worden bij de komende verkiezingen. Hem staat een flinke uitdaging te wachten, D66 doet het niet goed in de peilingen en moet zich als coalitiepartij telkens verdedigen in debatten. De bevlogen wijze van het debat ingaan en oppositie voeren, waarmee zijn Pechtold furore maakte, is hierdoor een stuk lastiger.

De eerste serieuze horde zullen de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 worden. Hiervoor zal hij flink aan de bak moeten. Is hij in staat om de sneren van de oppositie te incasseren of wordt hij volledig onder de tafel gepraat door zijn generatiegenoot Thierry Baudet? Ook PVV-leider Geert Wilders zal gegarandeerd het bloed onder zijn nagels vandaan proberen te halen.

Er zal gestreden worden om de progressieve stem. De PvdA lijkt zich na een desastreuze verkiezingsuitslag te herpakken met Lodewijk Asscher en ook de groene boodschap van Jesse Klaver blijft het goed doen.

De D66-fractie heeft unaniem besloten dat Rob Jetten hun nieuwe voorzitter wordt. In plaats van kroonjuwelen lijkt D66 nu voor een kroonprins gekozen te hebben. Verovert hij ook de harten van de kiezer? Wie weet, al zal hij dan eerst van zijn 'Robot Jetten-imago' moeten afkomen.