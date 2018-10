Rel op Rotterdamse school om hobby juf

De ouders van een Rotterdamse basisschool zijn in rep en roer. De juf houdt er namelijk een enigszins aparte hobby op na en dat vinden de ouders niet kunnen. De kinderen worden thuisgehouden.

Sexy Barbies

Per dag verschijnt een variërend aantal kinderen niet in de klas, maar „het zijn er meer dan vijf" vertelt schooldirecteur Per Severin (Rotterdamse Schoolvereniging) aan het Algemeen Dagblad. De basisschool heeft cultuur hoog in het vaandel staan, maar is toch het speelveld van een artistieke discussie.

De bewuste juf van groep vijf maakt namelijk in haar vrije tijd 'sexy Barbie' kunst en dat vinden de ouders aanstootgevend. Op de Facebookpagina van de juf zijn schaars geklede Barbiepoppen te zien, neergezet in uitdagende posities. Ook zoenende Barbies en vooroverbogen poppen met doorschijnend negligé passeren de revue. De ouders van de kinderen hebben een anonieme e-mail naar de directie gestuurd, waarin ze hen vragen in te grijpen. „Het is toch niet normaal dat een docent dit soort beelden kan hebben?" schrijven ze.

Afstotelijk

Tot de directie actie onderneemt, worden de kinderen thuis gehouden. Schooldirecteur Severin heeft inmiddels de Onderwijsinspectie ingeschakeld. „Dit betreft een uitstekende leerkracht met een lange staat van dienst. Wat mijn leerkrachten in hun privéleven doen, is niet mijn zaak en zeker niet die van de kinderen – tenzij de privé-activiteiten botsen met onze schoolprincipes. Wat dat betreft zijn deze kunstwerken ‘oké’. Over kunst mag natuurlijk gediscussieerd worden. Maar zelfs als de meerderheid deze kunstwerken afstotelijk vindt, betekent dat niet dat ik een leerkracht weghaal voor de klas.”

De kunstenares zelf wil tegen het Algemeen Dagblad geen reactie geven.