Reizen met de trein wordt flink duurder na 1 januari

De NS heeft bekendgemaakt dat zij de prijzen van zowel treinkaartjes als abonnementen gaan verhogen per 1 januari 2019. Deze prijsstijging heeft twee oorzaken.

Omdat het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent gaat, zal de consument meer moeten betalen voor een treinreis. Daarnaast worden de prijzen verhoogd in lijn met de inflatie, dit gaat om 1,8 procent. De Nederlandse Spoorwegen lichtten hun tariefsverhoging toe in een persbericht.

Duurdere rit

Een woordvoerder van de NS is niet te spreken over de aanstaande verhoging van het lage btw-tarief. De spoorvervoerder meent dat het dit ervoor kan zorgen dat minder mensen gebruik zullen maken van het openbaar vervoer, terwijl dit een duurzamer alternatief is voor de auto om van A naar B te komen.

Bij alle abonnementen is er sprake van een verhoging van een paar euro op het maand of jaarbedrag. Zo wordt weekendvrij 1 euro per maand duurder en Dal Vrij drie euro. Voor trajectkaarten en Altijd Vrij is alleen de inflatiecorrectie van 1,8 procent van toepassing. Ook de toeslag voor de Intercity Direct zal van 2,40 naar 2,60 stijgen.

Het enige dat niet duurder wordt bij de Nederlandse spoorwegen is reizen met de luxere eerste klas. De NS merkt eveneens op dat mensen vaker van de eerste klas gebruik gaan maken omdat het makkelijker is geworden om van klasse te switchen met de nieuwe flex-abonnementen. Hierdoor is het niet langer nodig om een bepaald bedrag op je OV-Chipkaart te laden en wordt de reis achteraf in rekening gebracht. „Reizigers kunnen bijvoorbeeld in een drukke trein ter plekke hun vervoerbewijs wisselen van tweede- naar eersteklas," zo verklaart de vervoerder.