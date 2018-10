Regels bijzondere voertuigen moeten worden herzien

Door een schietpartij in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn verscheidene slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie, die niet in detail trad. Amerikaanse media hebben het over zeker acht doden en een onbekend aantal gewonden, maar dat is niet bevestigd.

Squirrel Hill

Er werd geschoten in of bij een synagoge in de stad, de Tree of Life Synagogue in Squirrel Hill. De politie heeft omwonenden opgeroepen binnen te blijven. ,,Verlaat uw huizen niet. Het is niet veilig'', zei een lokale politiefunctionaris.