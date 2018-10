Rechtszaak begonnen tegen 'Zwarte Piet-blokkade'

In Leeuwarden is maandagochtend de rechtszaak tegen 34 Friezen die vorig jaar een demonstratie van anti-Zwarte Piet-activisten tegenhielden. De rechtszaak gaat niet over de vraag of Zwarte Piet wel of niet geschminkt mag worden, maar over het blokkeren van de snelweg A7 op de dag van de landelijke sinterklaasintocht. Daarbij zouden de verdachten dwang hebben gebruikt om de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet tegen te houden.

Gevaarlijke situatie

De actievoerders parkeerden hun auto's op de snelweg waardoor drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet konden doorrijden naar Dokkum, waar Sinterklaas voet aan land zou zetten. De geplande betoging tegen Zwarte Piet ging niet door, omdat de burgemeester die verbood.

Het gaat het Openbaar Ministerie om de gevaarlijke situatie die er ontstond, en het gebruik van dwang. De zaak gaat daarnaast over de vrijheid in Nederland om te demonstreren. Eén vrouw wordt ook verdacht van opruiing, omdat ze een oproep tot de blokkade op Facebook had gezet.

Demonstraties

Bij de rechtbank in Leeuwarden stonden al vanaf vroeg in de ochtend demonstranten. Sympathisanten van de Zwarte Pieten Actiegroep uit Noord-Holland hebben spandoeken bij zich waarop teksten als 'Zwarte Piet is Zwart' en 'Samen sterk handen af van Zwarte Piet'. De demonstranten waren al rond 07.00 uur bij het gerechtsgebouw.

Foto: ANP

Rechter viel flauw

Er zijn vier zittingsdagen voor de zaak uitgetrokken. Echter begon de rechtszaak vandaag al met wat vertraging omdat een van de rechters flauw viel. Halverwege het voorlezen van de aanklacht door de officier van justitie zat de rechter ineens achterover gezakt bewegingloos op zijn stoel. De rechters schorsten daarop de zitting.

Na een uur werd de zitting hervat, met goedkeuring van een arts die de rechter had onderzocht. Dit tot opluchting van advocaat Tjalling van der Goot, die 33 van de 34 verdachten vertegenwoordigt. ,,De zaak heeft een lange voorbereiding gehad bij ons, mijn cliënten en de rechtbank. Als de zaak wordt aangehouden, kan het lang duren. Dan kunnen we dit jaar denk ik niet verder.''