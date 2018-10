Qmusic-dj Fien is 5,5 jaar 'schoon' en deelt verhaal

„Mag ik van mezelf na zoveel jaren schoon zijn, nog toegeven dat kanker dagelijks invloed heeft op mijn leven?”, schrijft Qmusic-dj Fien Vermeulen vrijdagmiddag op haar Instagram. De dj kreeg op haar 21e lymfeklierkanker en is nu precies vijf en een half jaar schoon.

„Als je niet meer kaal bent, je leven hebt opgepakt, een baan hebt, weer voor jezelf kan zorgen en zoveel hebt om gelukkig mee te zijn, voelt dat soms van niet. Erover praten wordt moeilijker, een gesprek starten over wat je voelt al helemaal. Ik wil niet dat mensen denken: heb je haar weer. Maar het is er wel.”

‘Een Fien voor, tijdens en na’

De angst dat de kanker terugkomt is door de jaren heen meer naar de achtergrond verplaats, vertelt Vermeulen. „Daar ben ik dankbaar voor. Maar vanaf het moment dat ik op mijn 21e kanker kreeg, lijkt het wel alsof ik een Fien voor, tijdens en na ben geworden. Ik vind het moeilijk om die drie met elkaar te vereenzelvigen.”

Ze schrijft dat ze zich vervolgens afvraagt wie ze dan precies is. Want erover praten is lastig, omdat ze anderen er niet mee wil lastig vallen.

Vermeulen roept daarom ex-patienten en hun naasten op. „Blijf een gespreksopening zoeken. Dat doet mijn dokter altijd en mijn mama doet dat ook. Een week geleden kreeg ik van haar een kaartje in de bus. Er stond op: If you don’t know where you’e going, any road will take you there.”