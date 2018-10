Politie hoort Gosschalk als verdachte in zedenzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten op korte termijn voormalig castingdirecteur Job Gosschalk te zullen verhoren als verdachte. Tegen Gosschalk is aangifte gedaan in verband met een mogelijk zedendelict.

Het OM heeft de zaak in onderzoek nadat er een aangifte en melding over hem waren binnengekomen. Zijn advocaat Gerard Spong zegt dat Gosschalk „betwist dat hij ook maar enig strafbaar feit heeft gepleegd.” „Wij wachten met vertrouwen af waar het OM mee komt. Er is een soort MeToo-gevalletje aan de orde en daar is een politieonderzoek aan gewijd'', reageerde de advocaat bij RTL Boulevard.

Metoo

Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase volgens een woordvoerder van het OM, die alleen spreekt over een „mannelijke castingdirector.” Nadat de verdachte is gehoord, volgt er een beslissing over of Gosschalk wordt vervolgd. Over de inhoud van het vermeende „zedenfeit'' kan de woordvoerder verder niets zeggen.

Job Gosschalk kwam eind vorig jaar in opspraak in navolging van de internationale #MeToo-beweging. Hij kwam in het nieuws wegens beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag en heeft erkend dat hij grenzen heeft overschreden. De castingdirecteur legde daarop zijn werk neer en droeg zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting, waar hij mede-eigenaar van was, over aan de zittende directie.

Grenzen overschreden

Dat Gosschalk erkent dat hij „bepaalde grenzen heeft overschreden” wil volgens Spong nog niet zeggen dat hij ook de grenzen van het strafrecht heeft overschreden.

De zaak kwam aan het licht na een publicatie in Nieuwe Revu en onderzoek van RTL Boulevard, die zich baseerden op de verhalen van een hele reeks acteurs. Gosschalk maakte veel succesvolle films, tv-series en theaterproducties.