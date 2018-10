Politie controleert vanuit bus op appende bestuurder

De politie deed de afgelopen dagen in het oosten van Nederland een proef, waarbij vanuit een bus werd gecontroleerd voor bellen of appen achter het stuur: 700 automobilisten werden op de bon geslingerd.

Het controleren werd gedaan vanuit een bus omdat er op deze manier goed overzicht kon worden gehouden op de weg. Zagen zij een bestuurder die met zijn telefoon bezig was, dan waarschuwden zij vervolgens agenten in volgauto’s die de overtreders langs de kant van de weg zetten.

Bewuster maken

Volgens Omroep Gelderland is er in drie dagen tijd voor ruim 100.000 euro aan boetes uitgeschreven. Een boete voor bellen of appen achter het stuur is 230 euro, plus 9 euro aan administratiekosten. Dit is net zoveel als in juni, toen de politie ook een driedaagse proef deed.

„Het is een groot bedrag, maar dit was niet ons doel. We hopen dat we de mensen door deze controles bewuster kunnen laten worden van het gevaar van appen en bellen achter het stuur”, aldus de projectleider, die niet wilde spreken van een succes.

Schrikbarend veel

Naast dat er schrikbarend veel mensen werden aangehouden wegens het gebruik van hun smartphone achter het stuur, waren er ook drie automobilisten die direct hun rijbewijs moesten inleveren omdat zij veel te hard reden.