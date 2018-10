Partybus brengt 'blokkeer-Friezen' naar rechtbank

Het hoogte- of dieptepunt van de Zwarte Pieten-discussie van vorig jaar was toch wel de blokkade van de A7 van anti-Pietdemonstranten in Friesland bij Joure.

De verdachten moeten zich maandag in Leeuwarden verantwoorden en worden in elk geval in stijl vervoerd. Een heuse partybus brengt de Friezen naar de rechtbank, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Zwarte Piet

De 28 verdachten en hun aanhang worden door een buschauffeur uit Franeker keurig gehaald en gebracht. Aan boord zal er voor iedereen iets te knabbelen zijn en er zullen Sinterklaasliedjes uit de speakers klinken. Voor de zaak tegen de pro-Piet-Friezen zijn vier zittingsdagen uitgetrokken.

De partybus wordt normaal gesproken vooral gebruikt in de weekenden om uitgaanspubliek in de nacht van de discotheek terug naar huis te brengen. Nico Kooistra uit Franeker, de uitbater van het busbedrijf, wil met deze actie de betogers een hart onder de riem steken en ze 'goed in de sfeer laten komen'.

De groep werd op 18 november vorig jaar landelijk nieuws toen zij een bus met tegenstanders van Zwarte Piet op de A7 tegenhielden met voertuigen. Hierdoor kon de geplande demonstratie tijdens de intocht van Sinterklaas in het Friese Dokkum niet doorgaan. Om verdere escalatie te voorkomen, werden de anti-pietdemonstranten onder politiebegeleiding naar Harlingen gebracht.

Rechtszaak

Hoewel dit allemaal vrij ludiek klinkt, wordt hen toch vrij serieuze zaken verweten. Alle 28 verdachten staan terecht voor het versperren van de snelweg, het verhinderen van een betoging en dwang.

Jenny Douwes, de drijvende kracht achter de blokkade, moet zich ook voor opruiing verantwoorden. Zij riep haar provinciegenoten via Facebook op om met een blokkade de anti-Pietendemonstratie tijdens de officiële intocht onmogelijk te maken. De slachtoffers van de blokkade hebben aangegeven gebruik te willen maken van hun spreekrecht. Zij zullen donderdag in de rechtbank aan het woord komen. Of de groep Friezen hier erg van onder de indruk is, moet nog blijken.

De maximale gevangenisstraffen voor de overtredingen zijn niet mals: voor het blokkeren van de snelweg staat een maximumstraf van 9 jaar cel, het verhinderen van een demonstratie 9 maanden en dwang 24 maanden. Het is onaannemelijk dat deze forse straffen ook echt zullen worden uitgedeeld, maar de kans dat ze worden vrijgesproken is uiterst klein.