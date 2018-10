Parijse politie achtervolgt man in busje na incident

Een seriemoordenaar heeft in Amerika zijn slachtoffers zorgvuldig gekozen tijdens een Halloweenfeest in een themapark. Mocht je al je twijfels hebben om zo’n eng feest te bezoeken, laat staan in een Halloween themapark…

Na het zien van de film Hell Fest ga je waarschijnlijk nooit meer. Vanaf donderdag 18 oktober draait deze gruwelijke Halloween-ride voor thrillerseekers en adrenaline-junkies op het witte doek vol rode spetters.

Zombies, monsters en moordenaars

Hell Fest draait om een groep vrienden die een bloedstollend horroravontuur beleven. Zombies, monsters, moordenaars en demonen jagen de bezoekers van het Halloweenfeest de stuipen op het lijf, maar één gemaskerd persoon draagt zijn outfit niet voor het verkleedfeestje. Die draagt zijn masker om onherkenbaar te kunnen moorden. En de vrienden en andere parkbezoekers maar denken dat het er allemaal bij hoort…

De makers van The Walking Dead en het bedrijf achter de SAW-films en The Cabin in the Woods, werkten samen aan deze nieuwe horrorsensatie, die vanaf deze week in de bioscoop te zien is.